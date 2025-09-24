Venerdì 26 settembre la cantautrice protagonista della scena musicale d’autore AIDA SATTA FLORES torna con una versione inedita del brano – che la vide duettare con lo storico cantante dei Nomadi AUGUSTO DAOLIO – “UN BERSAGLIO AL CENTRO” (Azzurra Music)

(pre-save: https://ada.lnk.to/unbersaglioalcentro), riedizione realizzata in collaborazione con il Conservatorio A. Scarlatti di Palermo e la partecipazione straordinaria del cantautore CISCO BELLOTTI.

Il brano anticipa VOLVER, doppio album in uscita in vinile e digitale l’8 ottobre 2025 per Azzurra Music, un progetto discografico di inediti e brani della sua carriera rivisitati, frutto di due anni di collaborazione tra Aida Satta Flores e i giovani musicisti di uno dei più storici conservatori italiani.

La canzone nasce voce e chitarra come regalo sotto l’albero di Natale che Aida scrisse per il suo fidanzato.

Si tratta di un’intensa ballata d’amore, pubblicata per la prima volta nel 1992 nell’album d’esordio “Il profumo dei limoni”, prodotto dai Nomadi.

Il brano rivive in una veste rinnovata, mantenendo intatta la sua profonda essenza originaria, ma arricchendosi di una voce intensa, nuovi strumenti coinvolgenti e una consapevolezza artistica più matura.

L’emozionante introduzione con la voce inconfondibile di Augusto Daolio apre il brano, che vede la partecipazione di Cisco in una toccante e rispettosa reinterpretazione della parte originariamente cantata da Augusto.

«Con l’Ensemble del Conservatorio e gli arrangiamenti di Salvatore Nogara oggi “Un bersaglio al centro” è tornata la semplice ballad che avevamo immaginato io ed Augusto – dichiara Aida Satta Flores – spaziando tra valzer, tango, e allegrezza apparente, che vuol richiamare al “Gusto” del vivere, che soprattutto ai nostri ragazzi è stato negato: FAI LA TUA PARTE sia lo stile unico di ognuno».

