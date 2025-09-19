Gruppo CAP e il Comune di Pero siglano un protocollo d’intesa volto a rafforzare l’impegno congiunto nella salvaguardia dell’ambiente e del benessere dei cittadini.

Al centro dell’accordo, un piano di interventi finalizzato alla riduzione delle emissioni odorigene e al miglioramento della qualità dell’aria nei pressi dell’impianto di depurazione di Pero.

L’impianto, uno dei principali nodi della rete di depurazione della Città metropolitana di Milano, serve numerosi comuni della zona nord-ovest del capoluogo e rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il trattamento delle acque reflue.

In questo contesto, Gruppo CAP, gestore del servizio, si impegna ad attuare azioni concrete per ridurre al minimo l’impatto sul territorio.

Gli interventi tecnici, previsti dal protocollo, sono tutti volti a soddisfare le esigenze del territorio e a rispondere in modo concreto alle richieste dei cittadini:

Entro i primi mesi del 2026 sarà installato un nuovo sistema per purificare l’aria nelle prime fasi di trattamento, utilizzando filtri a carboni attivi più efficaci e sostenibili.

Verranno eseguiti importanti lavori di manutenzione su alcune aree coperte dell’impianto, migliorando le sezioni che si occupano della separazione della sabbia e dell’asciugatura dei fanghi, oltre a mettere in sicurezza la copertura della zona biologica.

migliorando le sezioni che si occupano della separazione della sabbia e dell’asciugatura dei fanghi, oltre a mettere in sicurezza la copertura della zona biologica. Ogni due mesi, aziende specializzate effettueranno controlli e interventi per assicurare che i sistemi di trattamento dell’aria funzionino correttamente.

funzionino correttamente. Saranno introdotte nuove tecnologie per trattare i fanghi in modo ancora più efficiente, puntando al recupero di energia e al rispetto dell’ambiente.

Oltre agli interventi tecnici, il protocollo – che avrà durata quadriennale con possibilità di proroga – si pone l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Ecco, quindi, che sarà attivata una pagina web dedicata sul sito di Gruppo CAP, con aggiornamenti sui lavori in corso e un sistema di segnalazione online per i cittadini.

In più, per promuovere la trasparenza e una maggiore conoscenza del funzionamento dell’impianto, verranno organizzate visite guidate e proposti progetti educativi e incontri periodici con la cittadinanza e le istituzioni locali.

www.gruppocap.it

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia