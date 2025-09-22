18.5 C
Milano
lunedì, Settembre 22, 2025
AMBIENTE

Gruppo Cap: assegnati i “Top Supplier Award 2024”

Tiziana Barbetta
TopSupplierAward_BB-SERVICE-SAS
TopSupplierAward_BB-SERVICE-SAS

Riconoscere l’impegno, premiare l’eccellenza e costruire una filiera sempre più sostenibile: con questi obiettivi, Gruppo CAP ha conferito anche quest’anno il Top Supplier Award, il riconoscimento dedicato ai fornitori più virtuosi che hanno collaborato con la green utility lombarda nel corso del 2024.

Il premio è riservato ai fornitori qualificati che hanno raggiunto i punteggi più alti nel sistema di Vendor Rating – lo strumento con cui Gruppo CAP valuta le performance contrattuali e reputazionali delle imprese iscritte al proprio Albo Fornitori.

“Il Top Supplier Award è per noi un’opportunità per valorizzare chi condivide i nostri stessi valori: attenzione alla legalità, all’ambiente, alla sicurezza, ai diritti umani e all’innovazionecommenta Yuri Santagostino, Presidente di Gruppo CAP –. Attraverso una supply chain più consapevole e performante, costruiamo insieme un ecosistema industriale capace di generare valore per il territorio e per le comunità”.

I vincitori dell’edizione 2024

Il premio è stato assegnato a tre fornitori, suddivisi in altrettante categorie di valutazione, secondo i criteri definiti dal Vendor Rating:

B&B SERVICE SAS – Categoria Fornitore Qualificato con massimo punteggio in Vendor Rating (scoreboard): società di progettazione, realizzazione e manutenzione di apparecchiature per la depurazione civile ed industriale e il trattamento delle acque.

TopSupplierAward_CABRINI ALBINO SRL
TopSupplierAward_CABRINI ALBINO SRL

CABRINI ALBINO SRL – Categoria Fornitore Qualificato nel Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi e Gas ed Energia: azienda specializzata in attività di progettazione e realizzazione di opere edili stradali, idrauliche, speciali e di ingegneria naturalistica.

TopSupplierAward_IDROSTUDI-SRL
TopSupplierAward_IDROSTUDI-SRL

IDROSTUDI SRL – Categoria Fornitore Qualificato nel Sistema di Qualificazione Professionisti: società specializzata in ingegneria civile per la gestione di acqua e ambiente.

I tre vincitori riceveranno un voucher formativo, valido per un anno, che darà accesso a corsi di alta formazione in modalità e-learning su temi come etica, compliance, sicurezza sul lavoro, sviluppo di soft skills e innovazione digitale.

www.gruppocap.it

