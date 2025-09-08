23 C
ATTUALITA'

Milano è memoria: oggi “I luoghi della memoria”

By Davide Falco
I LUOGHI DELLA MEMORIA 2025
I LUOGHI DELLA MEMORIA 2025

Oggi nella ricorrenza dell’82° anniversario dell’8 settembre 1943 e dell’inizio della Resistenza armata contro il nazifascismo, Il Memoriale della Shoah di Milano (piazza Edmond J. Safra 1) ospita lo spettacolo “I luoghi della memoria”.

L’evento avrà inizio alle ore 18,30 preceduto dai saluti istituzionali di Milena Santerini, vicepresidente della Fondazione del Memoriale della Shoah di Milano, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, della Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Marina Brambilla, di Primo Minelli, presidente di ANPI Milano, e dei vicepresidenti di ANED Milano, Guido Lorenzetti e Maurizio Barbarello.

La rappresentazione propone le testimonianze di sopravvissuti alla Shoah e alla deportazione politica e operaia, recitate da attori e attrici del Piccolo Teatro, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

Le musiche saranno eseguite da artisti e artiste del Conservatorio di Milano ‘Giuseppe Verdi’. Lo spettacolo è ispirato al testo di Stefania Consenti, che sarà presente all’evento.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Tempo della Pace e della Libertà”, progetto del Comune di Milano che nel corso dell’anno celebra l’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Articoli

