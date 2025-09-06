Continua il tour estivo di Tananai “Calmocobre Live – Estate 2025″

Il viaggio live di Tananai di quest’anno continua sui palchi dei principali festival estivi italiani: l’artista è tornato ieri 5 settembre con una tappa nella sua città natale in occasione del Milano Summer Festival, e concluderà il tour il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere.

«Il tour di quest’estate chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco,

che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi».

Per maggiori informazioni: https://www.magellanoconcerti.it

Radio Italia è la radio ufficiale del CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia