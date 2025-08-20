In vista di Milano-Cortina 2026 focus su benessere e sport

Anche quest’anno torna Milano4MentalHealth, l’iniziativa del Comune di Milano che ha l’obiettivo di porre la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico, offrendo a cittadini e cittadine l’opportunità di accedere a informazioni su progetti, attività di prevenzione, fenomeni sociali in atto e possibili azioni individuali da intraprendere.

Un percorso costruito grazie alla sinergia e alla valorizzazione delle tante realtà associative, istituzionali, sanitarie e imprenditoriali della città, unite dalla convinzione che il benessere mentale sia un bene comune.

L’edizione 2025, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, avrà un focus speciale su salute mentale e sport, temi sempre più connessi nel promuovere stili di vita sani e una cultura del benessere. L’iniziativa rappresenta anche un momento importante per condividere i risultati e le esperienze nate nell’ambito della co-progettazione sulla salute mentale finanziata dal Comune di Milano e realizzata con associazioni del Terzo settore della città e che vede azioni concrete sull’abitare, il lavoro, la grave marginalità e il contrasto allo stigma. L’iniziativa si svolgerà per tutto il mese di ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre.

Per questo l’Amministrazione rinnova l’appello a cittadini, operatori, associazioni e aziende per costruire insieme uno o più momenti aperti e condivisi, capaci di sensibilizzare e coinvolgere la comunità.

“Milano4MentalHealth – dichiara l’assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé – è diventato un appuntamento fisso dell’autunno milanese. Un modo per sensibilizzare sull’importanza strategica di un tema troppo spesso sottovalutato e considerato di serie B. Parlarne, diffondere conoscenza e consapevolezza, combattere lo stigma: sono questi gli obiettivi di un’iniziativa che, ancora una volta, mira a costruire un palinsesto condiviso di attività, incontri e appuntamenti aperti a tutti e tutte. In questi anni abbiamo contribuito a riportare la salute mentale al centro dell’agenda pubblica”.

Il palinsesto di Milano4mentalhealth viene realizzato con il contributo di Lundbeck Italia e di Wellness Foundation.

“Sostenere Milano4MentalHealth – sottolinea Tiziana Mele, Amministratore Delegato di Lundbeck Italia – significa ribadire che la salute mentale è una priorità collettiva.

La conoscenza e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per combattere lo stigma e contribuire alla costruzione di un contesto migliore, nel quale le persone con disturbi mentali possano vivere. Ogni giorno, in Lundbeck, ci impegniamo affinché alla salute mentale, e del cervello, venga riconosciuta la stessa priorità data alla salute fisica”.

“Il benessere mentale – aggiunge Nerio Alessandri, Presidente della Wellness Foundation e di Technogym – è parte integrante della salute delle comunità. Crediamo nel valore di Milano4MentalHealth, un’iniziativa fortemente in linea con gli obiettivi del nostro progetto Milano Wellness City 2030: promuovere alleanze all’insegna del benessere e favorire quel cambiamento culturale che è necessario per un futuro in salute”.

Le associazioni, gli enti o le aziende interessati a partecipare o sostenere l’iniziativa possono trovare tutte le informazioni utili sul sito.

Milano4MentalHealth è parte integrante di Everyone4MentalHealth, il progetto nazionale promosso dalla Rete Italiana Città Sane – OMS, che unisce istituzioni, territori e cittadini. Una community attiva nata per promuovere una cultura della salute mentale come bene comune, contrastare lo stigma e costruire reti di solidarietà e consapevolezza in tutta Italia.

