MUSICA

Wolf Alice: “The Clearing”, il nuovo album

Tiziana Barbetta
È uscito in fisico e in digitale “The Clearing”” (https://columbia.lnk.to/WolfAlice) , il nuovo attesissimo album della band britannica WOLF ALICE, contenente il nuovo singolo JUST TWO GIRLS, da oggi in radio.

“The Clearing” è un classico disco pop/rock che strizza l’occhio agli anni ‘70, pur restando fermamente ancorato al presente.

Se i Fleetwood Mac scrivessero oggi un disco nel Nord di Londra, il risultato potrebbe ricordare questa sequenza di tracce grandiose e diverse l’una dall’altra.

Il titolo dell’album serve sia come una dichiarazione di intenti sia come fulcro emozionale. I quattro componenti della band si ritrovano ora a meditare su cosa rimane quando le insicurezze e le incertezze dei vent’anni se ne vanno.

In White Horses, il messaggio “Know who I am, that’s important to me. Do what I can to see the wood from the trees” non suona come un trionfo, ma come un’accettazione serena. The Clearing rappresenta il lavoro più compiuto e toccante dei Wolf Alice fino a oggi.

Questa la tracklist:
1. Thorns
2. Bloom Baby Bloom
3. Just Two Girls
4. Leaning Against The Wall
5. Passenger Seat
6. Play It Out
7. Bread Butter Tea Sugar
8. Safe in the World
9. Midnight Song
10. White Horses
11. The Sofa

I Wolf Alice saranno in Italia con un’unica data del loro tour, giovedì 13 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita.

Tiziana Barbetta

