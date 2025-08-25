Maria Cuono dal palcoscenico al riconoscimento letterario Internazionale

Dopo il successo ottenuto a S. Agata di Militello con Identikit Poetico Tutto con il cuore scritto e diretto da Claudia Cotti Zelati, la giornalista e scrittrice Maria Cuono entusiasta per l’accoglienza del pubblico, insieme alla regista, voce narrante e a Graziano Piazza Bellini voce e piano, si prepara per un’altra entusiasmante avventura.

Sarà la volta di un altro prestigioso riconoscimento letterario Internazionale, il prossimo 28 agosto alle ore 19:00, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Agropoli.

Gli organizzatori del Premio Voglio dirti grazie hanno scelto la lirica inedita Le tue parole su Papa Francesco, contenuta nel prodotto multimediale inedito dal titolo “L’Attesa” dove ancora una volta sono i sentimenti della Cuono a far breccia nel cuore dei giurati.

Le tue parole è stata scritta dopo un giorno dalla scomparsa del Pontefice che ha lasciato un grande vuoto ai suoi fedeli.

“Sono molto felice del risultato ottenuto al Castello Gallego di S. Agata di Militello. Il pubblico, gli organizzatori erano molto attenti e si sono complimentati con noi” spiega Maria Cuono.

“Sono molto soddisfatta anche del riconoscimento alla carriera che mi è stato consegnato dal mio editore, il dottor Gianfranco Natale. Sono fiera dei miei compagni di viaggio: abbiamo fatto insieme un buon lavoro. La Sicilia con tutti i suoi abitanti è bellissima e presto ci ritorneremo. Sono pronta per ricevere un altro prestigioso riconoscimento letterario internazionale il prossimo 28 agosto. I progetti sono tantissimi e presto prenderanno forma come Identikit Poetico Tutto con il cuore” continua così Maria Cuono.

Maria Cuono è docente di materie letterarie, scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica con pregressa formazione accademica ed esperienza lavorativa nel mondo della comunicazione. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e con diverse emittenti radiofoniche. Ha fondato Radio Giustizia toccando temi più profondi e delicati. Ha intervistato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Isa Danieli, Lina Wertmuller, Luca Manfredi, Massimo De Francovich, Alessandro Haber, Luigi De Filippo, Carlo Giuffré, Lorenzo Flaherty, Pamela Prati e tanti altri.

Ha diretto diverse testate giornalistiche, ha promosso e promuove diversi eventi culturali È in giuria ad eventi di grossa levatura musicale e cinematografica come il Contest Tutti sul Palco Casa Sanremo Live Box. Pubblica opere letterarie poetiche e saggistiche di spettacolo, riceve tantissimi riconoscimenti letterari Nazionali e Internazionali tra cui il prestigioso Premio Culturale Internazionale Cartagine. Collabora a numerosi progetti ed eventi prestigiosi con artisti di grosso calibro nazionale e internazionale tra cui Luca Ruggero Jacovella, Claudia Cotti Zelati e Graziano Piazza Bellini.

https://www.amazon.it/Tutto-cuore-nuova-versione-lorizzonte/dp/B0CRH242NT

