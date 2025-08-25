25.6 C
MUSICA

Francesco Renga: si aggiunge una nuova data a “Angelo – Venti”

renga
Francesco Renga

Si aggiunge un nuovo appuntamento ad “ANGELO-VENTI”, il tour con cui FRANCESCO RENGA celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “ANGELO”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.

Il tour, è una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

Queste le prossime date del Tour:

29 agosto – Bono (SS) – Piazza San Raimondo
31 agosto – San Nicolao, Rifreddo (CN) – Suoni Delle Terre Del Monviso – live ore 17:00
4 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia
6 settembre – Campanedda (SS) – Piazza Santa Maria
7 settembre – Carbonia (SU) – Piazza Roma
13 settembre – Porto S. Elpidio (FM) – Piazza Garibaldi
20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, Palaterni
9 ottobre – Casoli (CH) – Piazza Brigata Majella (NUOVA DATA)

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Inoltre, per celebrare i 20 anni di “ANGELO”, è uscita “ANGELO (VENTI EDITION)”, un’edizione speciale rivisitata e prodotta da Tommaso Colliva e disponibile in digitale.

Il brano è contenuto anche in “SCRIVERÒ IL TUO NOME LIVE – ANGELO VENTI EDITION”, la ristampa fisica che raccoglie i più grandi successi di Francesco Renga eseguiti dal vivo.

