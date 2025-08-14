Sesta edizione del BPA Festival: dal 24 al 31 agosto 2025

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Brindisi Performing Arts Festival, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, il festival itinerante delle arti performative ideato e organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica (Premio della Critica 2023).

Giunto alla sua sesta edizione, il BPA conferma la sua vocazione sociale e culturale: attraverso i linguaggi del teatro, del circo contemporaneo e della danza, mettendo in discussione stereotipi, pregiudizi e disuguaglianze e aprendo spazi di confronto e momenti di integrazione sociale.

Anche per il 2025, il Festival si articolerà in due eventi distinti (Summer Edition e Autumn Edition) con una programmazione dal respiro internazionale, che abiterà alcuni tra i luoghi più suggestivi e simbolici della provincia di Brindisi: Mesagne, Casa Circondariale di Brindisi, REMS di Carovigno, Carovigno, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna ed Erchie.

Un viaggio tra circo contemporaneo, danza, teatro di parola e mimo, che animerà la fine di agosto con spettacoli imperdibili, capaci di parlare a tutta la cittadinanza, con poesia e ironia.

Il programma del Summer Edition è su: https://www.brindisiperformingarts.com

e sulle pagine social di Brindisi Performing Arts.

Per info scrivere a brindisiperformingarts@alphaztl.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia