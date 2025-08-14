Fabrizio Mocata e Omara Portuondo insieme riadattano “Volver”

Le dolci note del pianista e compositore FABRIZIO MOCATA, talento della scena internazionale del tango nominato ai Latin Grammy Award 2024, e la mirabile e intensa voce di OMARA PORTUONDO insieme per il riadattamento del brano “VOLVER” di Carlos Gardel, a 90 anni dalla morte dell’artista.

Pubblicato da Acqua Records (etichetta discografica di Buenos Aires) e distribuito da The Orchard, il brano di Fabrizio Mocata con Omara Portuondo unisce l’eleganza delle armonie jazz con l’emotività del bolero e la forza evocativa del tango.

“Volver” fa parte di una collaborazione artistica più ampia tra i due mondi: la poesia latino-americana e la sensibilità musicale europea. I due artisti dimostrano che la musica è un linguaggio senza confini e questo riadattamento è simbolo di quanto una grande interpretazione possa toccare l’anima.

«La canzone parla di quel sentimento che abbiamo dentro tutti noi migranti: il sentimento del Tango – afferma Fabrizio Mocata –. Poterlo riscoprire in una terra lontana come Cuba e con una interprete eccezionale come Omara Portuondo è una vera sintesi di un esistere atemporale. Un omaggio unico e intenso alla memoria di Gardel.»

Il videoclip di “Volver”, visibile al seguente link www.youtube.com/watch?v=sTltQqR7IkU, è stato registrato da Miriel Santana presso lo storico Estudio Abdala dell’Avana, luogo emblematico della discografia cubana.

Il montaggio è stato realizzato dallo stesso Fabrizio Mocata, con particolare attenzione alla fluidità delle immagini e all’intensità emotiva dell’interpretazione. Oreste Águila ha curato la registrazione, il missaggio e il mastering, donando al risultato finale chiarezza e spessore.

