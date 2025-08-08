The Black Keys: nuovo album ‘No rain, no flowers’ in uscita

The Black Keys , duo rock vincitore di un Grammy, pubblicano il loro 13º album in studio dal titolo ‘No Rain, No Flowers’ venerdì 8 agosto su etichetta Easy Eye Sound/Warner Records. Prodotto dalla band stessa e registrato agli Easy Eye Sound Studios di Nashville, il nuovo album vede la partecipazione di importanti collaboratori, tra cui i cantautori vincitori di un Grammy Rick Nowels e Daniel Tashian, nonché il leggendario tastierista e produttore Scott Storch (Dr. Dre, The Roots).

Proseguendo nello spirito di collaborazione avviato con il loro precedente album, Ohio Players — che includeva contributi di artisti come Beck e Noel Gallagher — The Black Keys hanno scelto un approccio diverso per No Rain, No Flowers, preferendo lavorare più da vicino con cantautori da loro a lungo ammirati, piuttosto che con altri performer.

Dan spiega: “Avevo lavorato con Rick Nowels all’album Ultraviolence di Lana Del Rey. Non avevamo mai davvero collaborato con un tastierista o con qualcuno che scrivesse al pianoforte come fa lui, ma è scattato subito qualcosa.”

Patrick aggiunge: “Volevamo andare direttamente alla fonte — essere nella stanza con persone conosciute per le loro capacità di scrittura. Daniel Tashian è stata una delle prime persone che ho conosciuto dopo essermi trasferito a Nashville, e siamo fan di Scott Storch da sempre.”

Dan conclude: “Questo album è stato davvero curato con tanto impegno e amore. Speriamo che si senta.”

No Rain, No Flowers offre un suono eclettico, plasmato dall’energia e dallo spirito dei Record Hangs, le celebri feste-dj set organizzate dai The Black Keys, durante le quali Auerbach e Carney si alternano alla consolle per suonare rari — ma incredibilmente potenti — 45 giri in vinile, pescati dalla loro impressionante collezione, davanti a folle entusiaste composte da fan di lunga data e nuovi arrivati. Questi eventi elettrizzanti, curati nei minimi dettagli, hanno influenzato direttamente il groove coinvolgente e ballabile del nuovo disco. A oltre vent’anni dall’inizio della loro carriera, The Black Keys continuano a fare musica alle loro condizioni, guidati dall’istinto, dalla passione e da una ferma volontà di non scendere a compromessi. No Rain, No Flowers è una testimonianza del profondo impegno della band verso il proprio mestiere e della loro creatività sempre viva.

L’album è disponibile in diverse edizioni limitate su vinile 12” colorato in varianti alternative, ciascuna con una inner sleeve stampata e un poster raffigurante illustrazioni esclusive in stile tatuaggio, una per ogni brano del nuovo disco. Sarà disponibile anche una versione in CD con poster pieghevole incluso.

