MUSICA

Pikkolomini: in radio e in digitale “Bella di chi sei”

Cristina Parma
Cristina Parma
Pikkolomini
Pikkolomini

È in radio e in digitale “Bella di chi sei”, il nuovo singolo del poliedrico cantante PIKKOLOMINI, nome d’arte di Alessandro Perfetti.

Il brano, scritto da Emiliano Savino e distribuito da DistroKid, racconta di un amore adolescenziale mai sbocciato, rimasto sospeso nel tempo. Dopo anni di silenzio, i due protagonisti si ritrovano per caso, e da quel momento prende vita una nuova storia, tutta da scrivere.

«Questo brano per me rappresenta un vero e proprio ritorno al passato, a un’epoca in cui la musica era fatta con il cuore e con la voce, senza filtri, senza artifici – racconta Pikkolomini –. Ho voluto realizzare un brano con sonorità e arrangiamento autentici, privi dell’ausilio dell’elettronica o dell’autotune, per riscoprire la purezza e l’essenza del canto. Il mio intento è quello di far tornare, tramite la mia musica, il bel canto, quello vero, quello che si studiava con passione e dedizione, accanto a un maestro, affrontando sacrifici e ore di lavoro. Questo è il mio obiettivo.

Cristina Parma

Cristina Parma
Cristina Parma

