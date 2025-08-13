“Zona Bianca”: doppio volto turismo italiano e caso Garlasco

Stasera “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.
Nel corso della serata, un viaggio tra le contraddizioni dell’estate italiana: da un lato le località prese d’assalto dal turismo di massa con i disagi per residenti e territori, dall’altro il calo delle presenze sulle spiagge tra ombrelloni chiusi e vacanze sempre più inaccessibili per molte famiglie.
Inoltre, un nuovo approfondimento sul caso Garlasco a 18 anni esatti dal delitto di Chiara Poggi, dopo le ultime comunicazioni della Procura di Pavia.
