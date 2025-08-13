34.1 C
“Zona Bianca”: doppio volto turismo italiano e caso Garlasco

GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA
GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA

Stasera “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata, un viaggio tra le contraddizioni dell’estate italiana: da un lato le località prese d’assalto dal turismo di massa con i disagi per residenti e territori, dall’altro il calo delle presenze sulle spiagge tra ombrelloni chiusi e vacanze sempre più inaccessibili per molte famiglie.

Inoltre, un nuovo approfondimento sul caso Garlasco a 18 anni esatti dal delitto di Chiara Poggi, dopo le ultime comunicazioni della Procura di Pavia.

