La Spezia Estate Festival:annullato spettacolo di Bergonzoni

La produzione dello spettacolo di Alessandro Bergonzoni “Arrivano i dunque”, previsto martedì 19 agosto alle 21.30 in Piazza Europa nell’ambito della rassegna La Spezia Estate Festival, comunica che l’evento è annullato per problemi di salute dell’artista.

Per le richieste di rimborso la procedura è la seguente:

  • per chi ha acquistato i biglietti a Botteghino è necessario presentarsi alla biglietteria con i titoli acquistati e il proprio IBAN entro e non oltre mercoledì 10 settembre 2025;
  • per chi ha acquistato i biglietti on line su Vivaticket, la piattaforma comunicherà via mail le modalità attraverso le quali ottenere il rimborso.

Info: Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da Corso Cavour n. 20) – tel. 0187- 727521

email: info@teatrocivico.it

Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9/12.30, il mercoledì anche dalle 16 alle 19.

