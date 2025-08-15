La Spezia Estate Festival:annullato spettacolo di Bergonzoni

La produzione dello spettacolo di Alessandro Bergonzoni “Arrivano i dunque”, previsto martedì 19 agosto alle 21.30 in Piazza Europa nell’ambito della rassegna La Spezia Estate Festival, comunica che l’evento è annullato per problemi di salute dell’artista.
Per le richieste di rimborso la procedura è la seguente:
- per chi ha acquistato i biglietti a Botteghino è necessario presentarsi alla biglietteria con i titoli acquistati e il proprio IBAN entro e non oltre mercoledì 10 settembre 2025;
- per chi ha acquistato i biglietti on line su Vivaticket, la piattaforma comunicherà via mail le modalità attraverso le quali ottenere il rimborso.
Info: Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da Corso Cavour n. 20) – tel. 0187- 727521
email: info@teatrocivico.it
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9/12.30, il mercoledì anche dalle 16 alle 19.
Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia