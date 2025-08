“La notte di Certe notti”: a La Reggia di Caserta, la seconda tappa del concerto di Ligabue

Sabato 6 settembre, la Reggia di Caserta (Caserta) si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per “La notte di Certe notti”, la seconda tappa del concerto‐evento di LUCIANO LIGABUE per celebrare insieme ai suoi fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera, e i 20 anni dal primo Campovolo.

L’evento alla Reggia di Caserta è sold out!

Seguendo la tradizione di Campovolo – RCF ARENA di Reggo Emilia, arriva per la prima volta alla Reggia di Caserta il LIGAVILLAGE (allestito tra i cortili e i giardini della Reggia, con accesso da Piazza Gramsci), per vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Liga con tantissime attività: la Liga Games (tra flipper e calcio balilla), il ligacorner INSIDETHEBOX – Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (con mostra fotografica e memorabilia), passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, i punti ristorazione, l’Area Cinema, lo spazio Tribute Stage messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario, fino ad arrivare all’Area Kids.

Ma la festa non finisce qui!

Il prossimo anno ci sarà il terzo appuntamento, il primo nel Nord Italia, sabato 20 giugno 2026 a Milano, a distanza di un anno esatto da Campovolo2025.

“CERTE NOTTI A MILANO” si terrà allo Stadio San Siro, un altro luogo iconico che ha segnato la carriera di Ligabue (nel 1997 San Siro è stato il primo stadio ad ospitare un suo concerto) e che negli anni lo ha visto più volte protagonista.

Gli ultimi biglietti per “CERTE NOTTI A MILANO” sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

