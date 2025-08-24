Gli Oasis hanno pubblicato venerdì 22 agosto, “Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25)”, alla vigilia dei concerti in Nord America già sold out. Ascoltalo QUI.

Il brano è stato registrato sabato 9 agosto durante la seconda delle tre serate sold-out al Murrayfield Stadium di Edimburgo, davanti a oltre 204.000 fan scozzesi.

Dopo aver tenuto due concerti epici al Croke Park di Dublino, gli Oasis hanno ora completato 17 delle 41 date del loro Oasis Live ’25 World Tour. Fan e critici hanno mostrato un sostegno senza precedenti per quello che è ampiamente considerato il “più grande ritorno rock della storia” (The Sunday Times).

“La più grande band del mondo è tornata ed è più forte che mai. Allacciate le cinture, America” – Paste Magazine US.

L’uscita di “Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25)” precede la prima tappa del tour oltreoceano con due serate al Rogers Stadium di Toronto, prima di proseguire con altre date negli Stati Uniti durante agosto e settembre.

Dopo due appuntamenti a Città del Messico, la band tornerà a casa per le ultime esibizioni del tour nel Regno Unito, la sesta e la settima serata all’iconico Wembley Stadium di Londra.

Oltre al tour Live ’25, la febbre degli Oasis continua a contagiare la nazione. In vista delle date irlandesi dello scorso fine settimana, gli Oasis hanno conquistato il primo posto nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito con la compilation di singoli “Time Flies… 1994-2009” per la seconda volta quest’estate.

Il loro secondo album “(What’s the Story) Morning Glory?”, che quest’anno festeggia il suo trentesimo anniversario, si è classificato al terzo posto, mentre il loro album di debutto del 1994 “Definitely Maybe” ha ottenuto la tripletta nella Top 10 degli album al settimo posto.

L’uscita di “Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25)” segue “Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ’25)”, “Cigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ’25)” e “Little By Little (Live from London, 2 August ’25)”. Ascoltalo QUI.

Uscito anche il cofanetto in edizione limitata “Complete Studio Album Collection” degli Oasis, che include tutti e 7 gli album in studio più l’iconico album di B-side “The Masterplan” in formato vinile e CD. Disponibile QUI.

Il 3 ottobre uscirà anche “(What’s The Story) Morning Glory? Deluxe 30th Anniversary Edition”, in edizione limitata con nuove versioni unplugged dei brani classici. Preordinalo QUI.

Segui gli Oasis:

Spotify | Apple Music | YouTube | Facebook | Instagram | X | TikTok | Website