David Gilmour: in arrivo al cinema il tour ed il nuovo album

Dal 17 al 24 settembre arriverà al cinema come evento speciale per Nexo Studios il concerto di DAVID GILMOUR “LIVE AL CIRCO MASSIMO. ROMA”, seguito il 17 ottobre dalla pubblicazione dell’album live “THE LUCK AND STRANGE CONCERTS” che cattura la magia del Luck and Strange Tour 2024.

Tutte le 23 date del tour che ha accompagnato l’album “Luck And Strange” sono andate esaurite riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica e, con nessun nuovo concerto in programma, queste uscite rappresentano l’unico modo per rivedere il maestro sul palco.

“Luck And Strange”, quinto album solista di Gilmour, ha raggiunto il #1 nel Regno Unito, in Germania (per la prima volta al #1), Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. Ha conquistato il #2 in Francia, Italia e Belgio, è entrato nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria, e nella Top 10 negli Stati Uniti, Australia, Finlandia, Svezia, Irlanda e Nuova Zelanda.

I concerti sono iniziati con due date di riscaldamento sold out al Brighton Centre, per poi spostarsi al Circo Massimo di Roma per sei serate tutte esaurite, seguite da altrettante al Royal Albert Hall di Londra, prima di attraversare l’Atlantico per gli show sold out all’Intuit Dome e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, concludendo con cinque serate sold out al Madison Square Garden di New York.

Il film “Live al Circo Massimo. Roma”, distribuito a livello internazionale da Sony Music Vision e Trafalgar Releasing, sarà proiettato nei cinema e negli IMAX di tutto il mondo. In Italia sarà nelle sale come evento speciale dal 17 al 24 settembre per Nexo Studios.

Il film fa rivivere il ritorno di Gilmour nello storico Circo Massimo all’inizio del Luck and Strange Tour, il suo primo in quasi un decennio. Il collaboratore di lunga data Gavin Elder ha filmato questo spettacolo sublime con lo sfondo mozzafiato delle rovine romane.

I biglietti per le proiezioni nei cinema di tutto il mondo saranno in vendita dal 6 agosto alle ore 15.00

www.nexostudios.it/movie/david-gilmour-live-roma/.

I dettagli completi delle proiezioni nei formati standard e IMAX saranno disponibili su davidgilmour.film e su nexostudios.it.

L’evento al cinema è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios con Virgin Radio come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies e D’Alessandro e Galli.

Esattamente un mese dopo, dal 17 ottobre sarà disponibile l’album live “The Luck And Strange Concerts” in versione 4LP o 2CD, che contiene 23 brani registrati in selezionati concerti del tour, e unisce le tracce soliste tratte dal recente album di David, tra cui un’intensa esecuzione di “Between Two Points” con Romany Gilmour, a classici senza tempo dei Pink Floyd come “Sorrow”, “High Hopes”, “Breathe (In The Air)”, “Time”, “Wish You Were Here” e “Comfortably Numb”. Disponibili su Amazon le versioni 4LP o 2CD con cover esclusiva.

L’edizione super deluxe dell’album, in esclusiva sullo store ufficiale di Gilmour, include tutti i formati, compreso il Blu-Ray e DVD “Live At The Circus Maximus”, e un libro cartonato di 120 pagine, con fotografie di Polly Samson scattate durante il tour, oltre a 2 cartoline, gli adesivi del gatto nero e della figura a braccia aperte di “Luck and Strange”, la scaletta dei concerti, un poster a colori su due lati (930 mm x 620 mm), un libretto di 8 pagine con i crediti.

Il pre-order del disco live è disponibile da martedì 29 luglio, al seguente link https://bio.to/DavidGilmourLive

Le sorprese non finiscono qui!

È attivo, infatti, un concorso che permette di vincere la partecipazione alla premiere del film. Gli utenti che preordineranno il 2CD o il 4LP esclusivamente dal Sony Music Store potranno scegliere di partecipare ad un concorso per vincere due biglietti per la premiere del film a Londra il 10 settembre, con David Gilmour presente in sala (il premio include anche una notte in hotel e i voli a/r per Londra).

Qui il link per partecipare: https://store.sonymusic.it/collections/the-luck-and-strange-concerts.

L’audio dell’album “The Luck And Strange Concerts” e del film-concerto è stato coprodotto da David Gilmour e Charlie Andrew, già coproduttore dell’ultimo disco di inediti “Luck and Strange”.

