Città metropolitana: quasi ultimata la passerella ciclopedonale a Paderno Dugnano

Settimana scorsa la Città metropolitana insieme alla Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento e l’impresa incaricata dei lavori ha fatto un sopralluogo a verifica delle lavorazioni fatte e di quelle mancanti per ultimare il nuovo ponte ciclopedonale a Paderno Dugnano.

I lavori sono in fase di completamento e, compatibilmente con eventuali eventi meteorologici avversi e ad altre criticità legate al periodo estivo, l’opera verrà conclusa verosimilmente entro la fine di settembre.

L’opera strutturale è costata circa 2 milioni di euro (1,7 milioni di euro forniti dalla Regione Lombardia e circa 300.000 dalla Città Metropolitana di Milano), terminata e già collaudata dal punto di vista statico, ha riguardato il rifacimento di tutto l’impalcato, per cui sono state mantenute le pile in corten e sono invece state sostituite le travi in legno con una struttura in acciaio corten che ne garantisce la durata nel tempo in un ambiente molto umido e caratterizzato dalla presenza di fiume e vegetazione.

Le finiture, ossia il rivestimento, i parapetti e la pavimentazione sono state oggetto di un altro appalto che sta terminando di 600.000 euro completamente finanziato da Città Metropolitana di Milano con risorse proprie del fondo per la sicurezza stradale.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Questa infrastruttura rappresenta un’opportunità per la Città di Paderno Dugnano, non solo per migliorare i collegamenti ciclopedonali, ma anche per valorizzare il nostro territorio, rendendolo sempre più accessibile e vivibile. Investire sulla mobilità sostenibile significa guardare al futuro con una visione moderna e responsabile; questo intervento si inserisce in un più ampio piano della Città metropolitana di Milano di sviluppo della mobilità sostenibile e integrata”.

Ad oggi per la completa riapertura al pubblico mancano le seguenti lavorazioni:

. Il rivestimento del Ponte Villoresi previsto per la prossima settimana;

. il rivestimento con listelli in plastica PSV in corrispondenza dei binari, che per ragioni di sicurezza dovrà essere fatto in periodo notturno, senza passaggio dei treni e siamo stati autorizzati da TreNord ad effettuare tale lavorazione nella settimana tra il 25 e il 19 agosto 2025;

. il completamento della posa dei parapetti adiacenti la pista ciclabile nel tratto antecedente il ponticello a scavalco del canale Villoresi, previsto per la fine del mese di agosto;

. il completamento delle rampe di accesso al ponte e le finiture della nuova scala, che sono in corso e termineranno con il mese di agosto;

. la stesa della pavimentazione e il tracciamento della relativa segnaletica orizzontale, attività previste dall’inizio di settembre e che dureranno almeno 2 settimane;

. il taglio dell’erba e la sistemazione definitiva delle scarpate e la pulizia generale di tutte le aree, per cui serviranno circa 2 settimane di lavoro e che saranno effettuati alla fine di tutte le attività.

