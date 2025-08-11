Castello Sforzesco, una serata per ballare e cantare

Ferragosto in città anche al museo. Venerdì 15 agosto tutti i musei civici e le sedi espositive di Milano saranno aperti con orari regolari.

Si potrà entrare dalle ore 10 alle ore 17:30 – con ultimo ingresso consentito alle ore 16:30 – al Castello Sforzesco, all’Acquario, al Museo di Storia Naturale, al Museo Archeologico, alla GAM – Galleria d’Arte Moderna, al Museo del Risorgimento, a Palazzo Morando, alla Casa Museo Boschi di Stefano e al Castello Sforzesco.

Il Museo del Novecento e il PAC – Padiglione di Arte Contemporanea saranno aperti dalle 10 alle 19:30; Casa della Memoria dalle 10:30 alle 18 e Il MUDEC – Museo delle Culture dalle 10:30 alle 19:30. Aperto anche Palazzo Reale dalle 10 alle 19:30 con ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura, 30 minuti prima per le mostre gratuite.

Alla Fabbrica del Vapore, arena di AriAnteo Cinema sotto le stelle di Milano, i battenti chiuderanno alle 22 al termine della proiezione del film in cartellone.

“Musei, mostre, spettacoli e attività nei quartieri offrono tante occasioni per scoprire o riscoprire il nostro straordinario patrimonio artistico – afferma l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi –. Sarà possibile visitare esposizioni dedicate ad artisti e realtà meno noti, divertirsi con eventi gratuiti, godere della città lasciandosi sorprendere dalla sua bellezza. Un’opportunità per vivere una giornata all’insegna dell’arte, della cultura e della creatività che Milano sa offrire, in centro come nei quartieri,

facendo del Ferragosto e anche del lungo weekend un momento speciale per restare in città o viverla da turisti“.

A Palazzo Reale milanesi e turisti potranno scegliere tra diverse proposte: l’originale e straordinaria esposizione “Valerio Berruti. More than kids” fatta di grandi installazioni, interattive e scenografiche. Gli amanti della fotografia potranno invece amirare le oltre oltre 300 opere fotografiche originali tra vintage e stampe d’epoca, documenti e materiali d’archivio. di Mario Giacomelli, allestite nel primo Centenario dalla nascita.

Gratuita e per tutti la mostra “Remo Salvadori”, progetto espositivo diffuso che include anche il Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte.

Alla GAM Galleria d’Arte Moderna si potranno ammirare le opere della preziosa collezione di pittura e scultura ottocentesca che culmina nel Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, così come sarà possibile visitare Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando – Costume Moda Immagine, il Museo Archeologico, Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, Casa della Memoria e la Fabbrica del Vapore.

Il Castello Sforzesco, come sempre, offrirà ai visitatori diversi percorsi: il Museo d’Arte Antica, la Pinacoteca, il Museo della Pietà Rondanini e il museo delle Arti Decorative, con l’esposizione d’arte ceramica e scultorea del maestro Giuseppe Spagnulo. E poi il Museo degli strumenti musicali agli Arazzi Trivulzio, fino all’Armeria, dove potrà essere ammirata la riproduzione in scala 1 a 1 di Ludovico il Moro meticolosamente corazzato a cavallo, realizzata nella maniera più filologica possibile grazie a un lavoro di ricerca durato anni.

Le Salette della Grafica nel Cortile delle Armi ospitano la mostra gratuita “Cataloghissimo”, un viaggio nella storia della comunicazione dei grandi magazzini attraverso i cataloghi di vendita e i manifesti.

Per chi ama le altezze sarà possibile accedere anche – con visita guidata o in autonomia – alle merlate del Castello, cioè ai camminamenti sulle murate, che permettono di ammirare dall’alto tutta la struttura dell’edificio, il Parco Sempione e il centro città.

Tra le opportunità si ricorda che l’ingresso ai musei civici è gratuito per un anno acquistando la Milano Museo Card al costo di 15 euro. La Card dà anche diritto, sempre per un anno, allo sconto del 20% su tutte le mostre di Palazzo Reale, PAC, Fabbrica del Vapore.

Come ogni sera, poi, il Castello Sforzesco illuminato si trasformerà nello scenario perfetto per lo spettacolo dei milanesi: la sera di Ferragosto, alle 21, con ingresso gratuito su prenotazione ci sarà la proiezione del film musical “Mamma mia” per ballare e cantare insieme.

Proiezioni, infine, in tutte le arene estive, sia fisse che mobili, diffuse in città.

Gli orari del giorno di Ferragosto:

dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 16:30): Castello Sforzesco; Acquario Civico; Museo di Storia Naturale; Museo Archeologico; Galleria d’Arte Moderna (GAM); Museo del Risorgimento; Palazzo Morando; Casa Museo Boschi di Stefano.

Dalle 10 alle 19:30: Palazzo Reale (ultimo ingresso un’ora prima; 30 min per mostre gratuite); Museo del Novecento; PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea.

Dalle 10:30 alle 18: Casa della Memoria

Dalle 10:30 alle 19:30: MUDEC – Museo delle Culture

La sera di Ferragosto:

Castello Sforzesco – ore 21

Proiezione gratuita del film “Mamma Mia”;

Fabbrica del Vapore – AriAnteo Cinema chiusura alle 22 al termine della proiezione

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia