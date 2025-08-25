Baranzate: “Grave atto vandalico alla scuola elementare”

«Ignoti si sono introdotti all’interno della scuola primaria di Baranzate, probabilmente dai campi retrostante l’edificio, approfittando del periodo estivo, causando ingenti danni a porte, banchi, sedie, lavagne digitali. Il contenuto degli armadi delle aule è stato rovesciato e le macchinette che distribuiscono alimenti e bevande sono state distrutte. Inoltre hanno svuotato il contenuto degli estintori imbrattando corridoi ed aule.

Gli operai della ditta che stanno realizzando la nuova mensa, rientrati stamane a lavoro, hanno informato dell’accaduto e sul posto si sono immediatamente recati il sindaco il vicesindaco, insieme ai tecnici comunali e al personale scolastico.

Siamo di fronte ad un gesto barbaro e vigliacco. L’unico obiettivo di questi delinquenti era solo quello di danneggiare patrimonio scolastico procurando un danno fine a sé stesso, per tutta la comunità.

Sono in corso una serie di attività per rendere la scuola primaria più accogliente, come la realizzazione della nuova mensa e l’adeguamento e sistemazione dell’impianto di riscaldamento, oltre alle manutenzione ordinaria delle aule e degli altri spazi.

Questo gesto vigliacco non ci impedirà di consentire ai nostri bambini di tornare in una scuola accogliente e funzionale», spiegano dall’amministrazione comunale di Baranzate

Altri articoli di Baranzate su Dietro la Notizia