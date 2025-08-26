Torna il NaNo Film Festival: quattro giorni di grande cinema

Il NaNo Film Festival è pronto a riaccendere i riflettori sul grande schermo: dal 10 al 13 settembre 2025, tra Napoli e Calvizzano, torna la manifestazione dedicata al cinema internazionale, giunta alla sua sesta edizione.

Con una proposta artistica sempre più ambiziosa, il festival si conferma come uno dei principali appuntamenti per scoprire nuove voci e linguaggi del cinema contemporaneo, tra produzioni indipendenti, opere internazionali e anteprime nazionali.

Nato a Napoli, il NaNo Film Festival ha saputo crescere anno dopo anno, ampliando il proprio raggio d’azione e guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama delle rassegne dedicate al cinema. Per la prima volta, la programmazione coinvolgerà anche il Comune di Calvizzano, grazie alla collaborazione con il Sindaco Giacomo Pirozzi, in un’ottica di espansione territoriale e culturale. Il festival è patrocinato da RAI Campania, sostenuto dalla Film Commission Regione Campania e ha ricevuto negli anni il contributo del Ministero della Cultura.

Al centro della manifestazione c’è il cinema: con oltre 50 opere selezionate da tutto il mondo, il NaNo Film Festival propone una programmazione strutturata in sei sezioni competitive e due parallele, offrendo uno sguardo ampio e sfaccettato sulle tendenze del cinema breve.

Tra gli ospiti già annunciati di questa edizione ci saranno: Arturo Muselli, Francesco Serpico, Peppe Lanzetta, Biagio Manna, Marino Guarnieri, Brando Importa, Dario Sansone, Mara Fondacaro.

Il Festival ospiterà inoltre una sezione editoriale con numerosi autori del panorama letterario italiano, tra cui Raffaella Ferré, Valeria Corciolani, Diego Lama, Pino Imperatore e altri ospiti di rilievo.

NaNo Film Festival – VI Edizione

Teatro Area Nord – Napoli

Sala Consiliare – Comune di Calvizzano

Dal 10 al 13 settembre 2025

Info e aggiornamenti: IG: @nanofilm.festival – FB: NaNo Film Festival –

Email: nanofilmfestival@gmail.com / info@nanofilm.it

