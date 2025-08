Fino al 31 agosto, a SENIGALLIA presso PALAZZETTO BAVIERA (via Ottorino Manni,1), si potrà ammirare la mostra fotografica interattiva “PICTURES OF YOU”, un progetto di Henry Ruggeri e Rebel House in collaborazione con Chiara Buratti.

La mostra è compostada fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, AC/DC e tanti altri.

Grazie alla tecnologia fornita dall’app Notaway®, inquadrando ogni fotografia, appariranno direttamente sul telefono dei visitatori in realtà aumentata i contributi video che erano stati realizzati appositamente da MASSIMO COTTO, tra le voci di più amate di Virgin Radio e protagonista della storia del giornalismo musicale.

In questo modo lo spettatore potrà non solo ammirare le fotografie, ma conoscere curiosità e aneddoti degli artisti ritratti grazie allo storytelling unico del grande giornalista.

La mostra, patrocinata dal Comune di Senigallia, è stata realizzata con il contributo di Fastweb Store di via Bonopera 59, Fastweb Store di via Nicola Abbagnano 7 (c/o Il Molino Shopping Center) e Vodafone Store di Corso II Giugno 8. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune nell’ambito di Senigallia Città della Fotografia.

Questa sera 4 agosto, ci sarà un evento speciale di Pictures of you allo Scalo Zero Village. Alle ore 19.00 inizierà una music selection rock a cura di alcuni dj del territorio a cui sarà presente anche il fotografo Henry Ruggeri.

Inoltre, ci saranno esposti alcuni pannelli interattivi che introducono la tecnologia alla base della mostra.

La serata si concluderà con il concerto del gruppo The Fottutisismi.

www.instagram.com/__picturesofyou?igsh=MTB5YjBoazZ4aGtpdg%3D%3D

www.facebook.com/share/19jbQD2iY8/?mibextid=wwXIfr

