“Vera sogna il Mare” – dal 24 Luglio al Cinema

VERA SOGNA IL MARE è un film di denuncia sul ruolo della donna in una società patriarcale, ma anche un teso thriller con una eroina matura, che raramente si vede al cinema.

La storia prende le mosse dall’ostinazione di Vera, rimasta vedova, a lottare contro un sistema che cerca di sabotare la sua vita e sottrarle l’eredità del marito magistrato, morto improvvisamente lasciando qualche scheletro nell’armadio.

Interprete di mezza età specializzata nel linguaggio dei segni, Vera conduce un’esistenza serena: moglie, madre e nonna amorevole e impeccabile.

La sua vita viene sconvolta dal suicidio del marito e dall’indesiderata, continua e minacciosa comparsa di uomini che rivendicano la proprietà della loro casa di famiglia.

Man mano che le tessere di un complotto criminale inizieranno a comporsi, la vita della donna sarà sempre più in pericolo, scatenando la sua imprevedibile scaltrezza nel cercare di salvarsi.

VERA SOGNA IL MARE mette in scena il ritratto intimo e allo stesso tempo universale di una donna che deve affrontare la cruda realtà quando si scontra con le disparità di genere ancora profondamente radicate ai nostri giorni.

Racconta regista Kaltrina Krasniqi: “Nel film, il destino di Vera mette in luce una spietata società postbellica invischiata nella corruzione, in cui le donne possono essere solo un danno collaterale di uno sviluppo che non vuole ostacoli. Mi vedo come un’intima e curiosa osservatrice della vita di Vera; intenta a metabolizzare il dramma interiore della sua esperienza quotidiana. La sottomissione di Vera mi mette a disagio e mi commuove allo stesso tempo perché sia il cinema che la letteratura hanno raramente, se non mai, ritratto le donne della sua generazione”.

Dopo essere stato presentato a vari festival internazionali e premiato con il Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re alla Mostra del Cinema di Venezia, con Gran Premio della Giuria al Tokyo International Film Festival e L’Ingmar Bergman Award al Goteborg Film Festival, VERA SOGNA IL MARE sarà al cinema dal 24 LUGLIO distribuito da Wanted.

