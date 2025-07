“Suoni Mobili”: gli eventi in programma da lunedì 14 a domenica 20 luglio

Non conosce pause la programmazione di Suoni Mobili, il festival itinerante promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e organizzato dall’associazione Musicamorfosi nelle Brianza monzese, in quella lecchese, nella province di Milano e Como e anche oltre confine.

Nella settimana in arrivo sono tantissimi, come sempre, gli appuntamenti musicali in cartellone. Non per nulla, il claim della XVI edizione della manifestazione è “ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire” .

Si (ri)comincia lunedì 14 luglio a Villasanta (Mb): la Chiesa di S. Anastasia custodisce un maestoso organo che offrirà a Lorenzo Zandonella Callagher l’opportunità di affrontare (ore 20.30) un maestoso antipasto con la musica del kolossal Star Wars.

A seguire, una produzione originale di Musicamorfosi, ovvero il Magnificat, tributo jazz al divino che è in ognuno di noi. Il compito di interpretare il celebre cantico del Vangelo è affidato a Badrya Razem, giovane cantante italiana di origine algerina dotata di una voce che lascia sbalorditi.

Martedì 15 luglio ci si sposterà a Cesano Maderno (Mb): Palazzo Arese Borromeo ospiterà alle 20.30 un workshop sulle musiche e sulle danze bulgare e, più in generale, su quelle dell’Est Europa con Dimitar Gougov, il grande suonatore di gadulka (il violino verticale bulgaro) dei trascinanti e irresistibili Violons Barbares, e Denis Blagoev (maestro di danze).

Sempre martedì 15, ma a Nova Milanese (Mb), è in programma a Villa Brivio il concerto (ore 21) con il trombettista e compositore Giovanni Falzone, artista tra i più apprezzati dal pubblico, che da sempre ama confrontarsi con le nuove generazioni di jazzisti, e i giovani talenti del Sugarino project, collettivo ad assetto variabile in rapida ascesa, che è già esibito con musicisti del calibro di Tino Tracanna, Attilio Zanchi, Luca Missiti e Andrea Andreoli.

Jazz internazionale, di grande spessore, è quello che andrà in scena mercoledì 16 luglio a Cusano Milanino (Mi), nello spazio antistante Palazzo Omodei: qui (alle ore 21.30) si esibirà il trio del pianista Marco Mezquida feat. Badrya Razem.

Considerato uno dei più brillanti musicisti della sua generazione, Marco Mezquida, classe 1987, è un pianista e compositore catalano (originario di Minorca) che da sempre forgia musica classica e modern jazz con sorprendente naturalezza.

Giovedì 17 luglioSuoni Mobili farà tappa nel capoluogo lombardo e, più precisamente alla BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano: alle ore 20 si esibiranno i Violons Barbares che presenteranno Monsters and Fantastic Creatures, il loro nuovo album, un’incredibile selezione di melodie e suoni di un folklore orientale, estremo, globale e al tempo stesso immaginario.

La formazione è composta da tre musicisti strepitosi, ovvero Dandarvaanchig Enkhjargal, maestro assoluto del canto diplofonico e del morin khuur (il violino da battaglia tradizionale della Mongolia), Dimitar Gougov, virtuoso della gadulka, e il francese Fabien Guyot, percussionista contemporaneo di formazione classica in grado di produrre musica da un set di percussioni auto-costruito con ogni sorta di materiale.

Il giorno dopo, venerdì 18, i Violons Barbares saranno in scena a Seregno (Mb), sul sagrato della Chiesa di Santa Valeria: prima del loro concerto è previsto (alle ore 21) un set con l’organista Roberto Olzer e Dandarvaanchig Enkhjargal.

Sabato 19 luglio ci si sposterà a Cesano Maderno (Mb) dove è in programma (dalle ore 8.30 alle 11.30) un seminario sulla voce dal titolo Canto armonico all’auditorium Paolo e Davide Disarò a cura di Dandarvaanchig Enkhjargal: il laboratorio (prenotazioni online su www.suonimobili.it), aperto a tutti, cantanti e non, è incentrato sull’insegnamento delle tecniche di canto armonico o difonico (overtone singing), il canto Hömmei e il Kargyraa (undertone singing).

Sempre sabato 19, nei giardini di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (ore 21.30) sarà di scena il quartetto di Roger Corrêa, fisarmonicista e compositore brasiliano alla costante ricerca di nuovi suoni e fusioni tra la musica sudamericana e l’improvvisazione jazz.

La settimana musicale di Suoni Mobili si concluderà domenica 20 luglio a Casatenovo (Lc): nel parco di Villa Bianchi(ore 21.30) si esibirà il quartetto del talentoso sassofonista svizzero Christoph Grab, impegnato in un omaggio al grande Ray Charles.

Da segnalare, infine che, Suoni Mobili farà tappa al LAC di Lugano, “incrociandosi” con la rassegna LAC en plein air: giovedì 17 luglio con Rhapsody & Blues, protagonisti Badrya Razem, il trio di Marco Mezquida e l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano.

venerdì 18 con lo Spiritual Trio del trombettista Fabrizio Bosso (con Alberto Marsico all’organo hammond e Alessandro Minetto alla batteria) per un concerto-omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual.

sabato 19 con il quartetto del sassofonista Christoph Grab.

Infine, domenica 20 luglio con il Gospel Voices Family, progetto specializzato in musica gospel con un repertorio che unisce Spirituals tradizionali e brani contemporanei.

Maggiori info, calendario, programma in costante aggiornamento e modalità di accesso della XVI edizione di Suoni Mobili online su

www.suonimobili.it e www.musicamorfosi.it

