SOS-save our souls: continuano gli appuntamenti live

Continuano gli appuntamenti live degli SOS – SAVE OUR SOULS, il gruppo rock che canta la “sicurezza sul lavoro” fondato e diretto dal frontman Bruco (Marco Ferri).

In occasione del “Macte animo tour”, la band si esibirà domenica 20 luglio a Torino alle ore 22.00 presso il locale Blah Blah (via Po, 21).

Con una carriera consolidata da molti concerti in tutta Italia e in importanti manifestazioni e concorsi come il Concerto del Primo Maggio di Roma, Sanremo Rock e l’evento Safety Love, dal 2018 gli SOS hanno trasformato la loro musica in uno strumento potente per sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale: la sicurezza sul lavoro. “MACTE ANIMO!”, che in latino significa “Coraggio!”, raccoglie i brani più significativi della band usciti negli ultimi anni, inerenti alla sicurezza e alla prevenzione nella vita di tutti i giorni.

Questa la tracklist dell’album: “Con gli occhi aperti”, “Schegge”, “La bestia”, “Giuda”, “Terra”, “Sono colpevole”, “Ancora vivere”, “Vita” e “L’ultimo tornante”.

Gli SOS Save Our Souls, nati nel 1993 da un’idea di Marco Daniele Ferri (Bruco), sono un gruppo musicale che ha ottenuto numerosi successi sia a livello nazionale che internazionale. A luglio del 1994, la band presenta il loro primo album “De sang Froid” in una formazione senza tastiere, all’Idroscalo di Milano, condividendo il palco con gruppi come Negrita, Massimo Volume e Modena City Ramblers. La serata viene trasmessa in diretta da Rete 105 (Marco Galli), segnando un inizio importante per il gruppo, che intraprende una intensa attività live in tutta Italia.

Partecipano a eventi come il Rock Café Live, suonando accanto ad artisti di rilievo come Ligabue, E. Finardi, Rats, Timoria e molti altri. In quello stesso anno, partecipano alla manifestazione Casa Telethon, in compagnia di Daniele Silvestri, consolidando il loro impegno anche in ambito sociale. Nel 1995, vincono il concorso RockTargato Italia, una delle rassegne più importanti per i gruppi emergenti, e ottengono il riconoscimento per il brano “Cuore”, premiato come simbolo della manifestazione. Il loro secondo album “Negli Occhi” esce nel 1995, vendendo oltre 5.000 copie e portando la band a più di 170 concerti in Italia.

Nel 1998, dopo l’ingresso del chitarrista Diego Arrigoni (dei Modà), la band continua a riscuotere consensi con il terzo album “Parole” e con esibizioni in festival come il Neapolis Tuborg Festival. Nel 2000, gli SOS raggiungono la finale a otto gruppi di Sanremo Rock 2000, mentre nel 2003 Bruco, con il nuovo progetto Z-80, vince Sanremo Rock. Oltre alla carriera musicale, gli SOS Save Our Souls si sono distinti per il loro impegno sociale, in particolare sulla tematica della sicurezza sul lavoro.

Nel novembre 2018 la band torna in studio per registrare un nuovo singolo “Ancora Vivere”, brano che tratta il tema della sicurezza stradale, che viene presentato in anteprima il 5 dicembre 2018 al Teatro Brancaccio di Roma in occasione dell’evento “SLE18” organizzato da Fondazione LHS. Nel 2020, la band ha prodotto una miniserie intitolata “Nonostante tutto… Un viaggio tra musica e racconti”, insieme al giornalista Pietro Tosca, affrontando temi legati alla sicurezza.

Hanno anche organizzato eventi per raccogliere fondi a favore della Cà dei Nonni RSA, distrutta da un incendio, e hanno scritto canzoni come “La Bestia”, “Giuda” e “Vita” per il progetto “Looks that Kill”, presentato al Safety Expo a Bergamo, dedicato alla sicurezza sul lavoro. Nel 2024, la band inizia a produrre un nuovo brano, “Con gli occhi aperti”, ispirato a una riflessione sulla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con Faraone Academy.

Quest’anno, gli SOS hanno presentato il nuovo disco al concertone del Primo Maggio di Roma 2025 e all’evento Safety Love, dedicato alla promozione della sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro che unisce spettacolo e impegno civile.

