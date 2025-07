ARTIE5IVE:annuncia a sorpresa “BIG 5”, il nuovo side project

Artie 5ive è il nome più caldo della scena urban italiana: il suo ultimo album “LA BELLAVITA” è platino e, dopo il debutto al n.1 della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album più venduti e al #3 nella Global Chart di Spotify tra i migliori debutti mondiali, è ancora nella top 20 della chart italiana.

Ma non si ferma qui. Artie 5ive torna con un nuovo lavoro pronto a scuotere l’estate: si intitola BIG 5 ed esce venerdì 18 luglio su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo progetto è stato presentato ufficialmente ieri sera a Milano con un car show – listening party che ha unito musica, fan, auto di lusso e un’esibizione inedita.

Composto da 5 tracce cariche di mood e coolness, BIG 5 è un side project breve ma potente, una dichiarazione di stile che ribadisce l’identità artistica di Artie e la sua capacità di sfornare hit senza mai perdere autenticità.

Un progetto che arriva a pochi mesi dalla consacrazione ufficiale e conferma che Artie 5ive non ha alcuna intenzione di rallentare. BIG 5 è per chi già lo segue, ma anche per chi sta per scoprire un artista che ha ancora molto da dire.

Nel mentre, cresce l’attesa per il suo primo tour, prodotto da Vivo Concerti.

Dopo un’estate ricca di appuntamenti nei principali festival italiani – il tour è partito il 5 luglio dal Wake Up Festival di Mondovì – Artie 5ive porterà “LA BELLAVITA” nei club da ottobre. Tutte le informazioni e i biglietti su www.vivoconcerti.com.

CALENDARIO – LA BELLAVITA SUMMER TOUR

Sabato 5 Luglio 2025 | Mondovì (CN) – Wake Up Festival

venerdì 18 Luglio 2025 | Legnano (MI) – Rugby sound festival

Sabato 19 luglio 2025 | Servigliano (FM) @NoSound Fest

Domenica 20 Luglio 2025 | Francavilla Al Mare (CH) – Shock Wave Festival

Sabato 9 Agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Venerdì 15 Agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival

Venerdì 5 settembre 2025 | Catania – Wave Summer Music

CALENDARIO – LA BELLAVITA TOUR

Martedì 7 Ottobre 2025 | Padova – Hall

Venerdì 10 Ottobre 2025 | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

Mercoledì 15 Ottobre 2025 | Milano – Fabrique

Giovedì 16 Ottobre 2025 | Milano – Fabrique – SOLD OUT

Sabato 18 Ottobre 2025 | Bologna – Estragon

Martedì 21 Ottobre 2025 | Roma – Atlantico Live

Giovedì 23 Ottobre 2025 | Napoli – Casa della Musica

