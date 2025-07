Anna Pirozzi, masterclass di canto lirico a Castellamonte

Mentre ancora l’organizzazione si gode l’eco dello strepitoso successo dei saggi finali di sabato 5 luglio a Castellamonte (To) e domenica 6 a Como con 15 giovani talenti internazionali provenienti da Usa, Francia e diverse regioni d’Italia, di età compresa tra i 16 e 27 anni, che hanno seguito durante l’anno i corsi dell’Accademia Musicale del Piemonte a Muriaglio, già si lavora per un altro evento da non perdere.

Dal 29 al 31 luglio il soprano di fama internazionale Anna Pirozzi, che proprio nella piccola frazione Muriaglio di Castellamonte (To) collaborò facendo lezione di canto all’inizio della sua folgorante carriera, terrà una prestigiosa masterclass di canto lirico a cui da mesi fioccano le iscrizioni.

Una straordinaria opportunità per il territorio realizzata dall’Associazione culturale Melos Musica con il sostegno della Peter Sategna Educational Foundation, della Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia di Muriaglio e del Comune di Castellamonte.

Il corso con la Pirozzi, vero fiore all’occhiello per Melos Musica, terminerà con il concerto a ingresso gratuito del 31 luglio a Castellamonte, alle 21, presso la Rotonda Antonelliana.

Anna Pirozzi, nata a Napoli, ha iniziato i suoi studi vocali presso l’Istituto Musicale della Valle d’Aosta e si è perfezionata presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Attualmente residente in Svizzera con il marito e i due figli, ha al suo attivo una carriera internazionale eccezionale. Il debutto nel ruolo di Amelia in “Un Ballo in Maschera” al Teatro Regio di Torino, e quello al Festival di Salisburgo nel ruolo di Abigaille in Nabucco nel 2012 sotto la direzione musicale di Riccardo Muti, segnano l’inizio di una brillante carriera. Il suo immediato successo l’ha portata rapidamente ad apparire sui più grandi palcoscenici del mondo: Royal Opera House di Londra, Metropolitan Opera, Teatro alla Scala di Milano, Opéra de Paris, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Teatro Real Madrid, San Francisco Opera, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Bayerische Staatsoper di Monaco.

Nel 2025 sarà alla Scala con Turandot

