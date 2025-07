“Ombre di Città”: nuovo singolo di Ele A, con la collaborazione di Colapesce

In tour sui palchi dei principali festival in Italia e all’estero, Ele A annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Ombre di città” (EMI Records Italy/Universal Music Italia), fuori ovunque mercoledì 16 luglio.

Un brano che si arricchisce della collaborazione con Colapesce, tra le voci più apprezzate della scena cantautorale italiana e che firma anche la produzione della traccia insieme a Disse.

Nei giorni scorsi erano già spuntati alcuni spoiler: Ele A, che si è sempre fatta notare per il suo stile fuori dagli schemi, ha deciso di evitare le solite piattaforme per i teaser e ha scelto Pinterest.

Ha caricato due immagini piuttosto curiose: una era un paesaggio super basic, con prato verde e cielo azzurro; l’altra sembrava un normale CAPTCHA (quelli che servono a dimostrare che non sei un robot), ma a guardar bene si intravedeva un tipo con un binocolo. Spoiler: era Colapesce. Due segnali low-key ma intriganti, che facevano capire che qualcosa stava bollendo in pentola.

“È un brano nato in modo del tutto spontaneo e senza alcuna pretesa. È la dimostrazione che, quando si crea un rapporto umano autentico, anche la musica riesce a riflettere quella stessa naturalezza. Pur provenendo da due mondi e universi musicali differenti, siamo riusciti a trovare un punto d’incontro sincero, dove le nostre voci e i nostri testi si intrecciano con equilibrio, dando vita a qualcosa che ci rappresenta entrambi” dichiara l’artista.

Un mix di stili che si incontrano e si completano con naturalezza: da una parte Ele A, con una scrittura diretta e sincera, che nasce dal rap e si apre ad un racconto personale e coinvolgente; dall’altra Colapesce, maestro nel creare atmosfere leggere ma dense di significato, capace di evocare mondi con poche parole e immagini che lasciano il segno.

“Ombre di città” parla di ricordi che si nascondono nelle stanze, nelle fotografie mosse, nei graffiti sbiaditi di una città distante, che non consola. Un brano che racconta le cose per come sono, senza semplificazioni né retorica, con la delicatezza e la leggerezza di chi sa osservare il dolore senza mai giudicarlo.

Il mix e il master sono a cura di Andrea Suriani.

https://www.instagram.com/eleee.a/

