I personaggi iconici di Brainrot Italia, invadono MagicLand

A pochi giorni dal lancio ufficiale dell’attesissimo album di figurine Panini, MagicLand annuncia che, domenica 27 luglio, ospiterà un evento straordinario dedicato all’irriverente e coloratissimo mondo di Italian Brainrot: FIGURINE FUORI DI TESTA – BRAINROT DAY.

Una giornata esclusiva, pensata per le famiglie, che permetterà a tutti i giovani fan del fenomeno più virale del momento di vivere un’esperienza super pop, all’insegna del divertimento con i personaggi più iconici come Cappuccina Ballerina, Tum Tum Sahur, Bombardiro Crocodilo, Brr Brr Patapim, Matteo e Tralalero Tralala.

UNA GIORNATA IMPERDIBILE

Grazie alla collaborazione con Panini, MagicLand darà vita a una giornata indimenticabile per grandi e piccini: tutti i ragazzi fino a 14 anni compiuti, infatti, potranno accedere gratuitamente al parco, a fronte di un adulto pagante.

Per usufruire della promozione sarà sufficiente scaricare il coupon dal sito ufficiale di MagicLand oppure trovarlo all’interno dei volantini Italian Brainrot/Panini, distribuiti nelle edicole di Lazio e Campania, e presentarlo in cassa il giorno dell’evento.

E non è tutto: tutti gli under 14 riceveranno in regalo 1 album contenente 6 figurine, da ritirare presso lo Shop Main Street del parco. Un’occasione unica per iniziare la propria collezione dell’universo Brainrot!

CACCIA AI PERSONAGGI FUORI DI TESTA

Per tutta la giornata, i visitatori potranno cimentarsi anche in una divertente caccia fotografica tra le attrazioni del parco, alla scoperta dei personaggi di Brainrot.

Sei cartonati scenografici raffiguranti le icone più amate del brand, come Cappuccina Ballerina, Tum Tum Sahur, Bombardiro Crocodilo, Brr Brr Patapim, Matteo e Tralalero Tralala saranno nascosti in angoli insoliti, pronti a sorprendere e far sorridere.

Ogni figura sarà, inoltre, accompagnata da una frase cult, perfettamente riconoscibile dai fan.

Chi li troverà potrà scattare una foto e condividerla sui social taggando @magicland_ufficiale e @figurinepanini usando gli hashtag ufficiali dell’evento #magiclandbrairotday: un modo semplice e divertente per conservare e condividere i momenti più belli di una giornata fuori dal comune.

Info e biglietti su: www.magicland.it

