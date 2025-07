Noemi, nuove date per il suo “Nostalgia summer tour”

Partito il 4 luglio il “NOSTALGIA SUMMER TOUR”, il viaggio musicale di Noemi che la vede protagonista in alcune delle location più suggestive d’Italia si arricchisce di nuove date.

L’11 agosto sarà a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) (Festa Aseop – Area concerti), il 24 agosto a FOGGIA (Area Concerti Via Zara), il 30 agosto a SARNO (SA) (Piazza Cinque Maggio) e il 5 settembre a MISTRETTA (ME) (Piazza San Felice) per un ‘estata all’insegna dell’energia, dell’emozione e del contatto autentico con il pubblico.

Sul palco, Noemi porterà tutti i grandi successi del suo repertorio e le canzoni del suo ultimo album “NOSTALGIA”, uscito lo scorso 28 febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy: un viaggio sonoro tra ricordi ed emozioni, arricchito da influenze blues, cantautorato contemporaneo e ballad intense, con la partecipazione di importanti nomi della scena italiana come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

Non mancheranno i due brani con cui Noemi sta colorando l’estate:

“Non sono io”, una ballata intensa e introspettiva che riflette sull’amore e sull’autenticità in un mondo dominato dalla tecnologia, e “Oh ma”, il nuovo singolo in collaborazione con Rocco Hunt, una canzone solare e travolgente che unisce melodie estive e atmosfere spensierate, perfetta colonna sonora per la stagione più calda.

Queste le date del “NOSTALGIA SUMMER TOUR”:

4 luglio – POPPI (AR) – ANTEPRIMA MENGO MUSIC FEST

10 luglio – ARCO (TN) – IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE 2025

14 luglio – MIRANO (VE) – MIRANO SUMMER FESTIVAL

17 luglio – CERVERE (CN) – ANIMA FESTIVAL – ANFITEATRO DELL’ANIMA

18 luglio – VARALLO SESIA (VC) – ALPAA – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

19 luglio – CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

27 luglio – MOLA DI BARI (BA) – FESTA DEL MARE

28 luglio – POMPEI (NA) – PIAZZA SCHETTINI

29 luglio – MONTECASSIANO (MC) – PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

2 agosto – PORTO SAN PAOLO (SS) – PIAZZA GARIBALDI

6 agosto – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – FESTIVAL EMOZIONI IN MUSICA

7 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI SUMMER FESTIVAL

11 agosto – PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) – AREA CONCERTI – nuova data

20 agosto – SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) – PIAZZA SAN CALOGERO

22 agosto – NOTO (SR) – SCALINATA DELLA CATTEDRALE

23 agosto – CASTEL DI JUDICA (CT) – PRE PARCO COMUNALE

24 agosto – FOGGIA – AREA CONCERTI VIA ZARA – nuova data

30 agosto – SARNO (SA) – PIAZZA CINQUE MAGGIO – nuova data

5 settembre – MISTRETTA (ME) – PIAZZA SAN FELICE – nuova data

6 settembre – MILAZZO (ME) – LUNGOMARE

8 settembre – UTA (CA) – PIAZZA SANTA MARIA

26 settembre – VERONA – FESTIVAL DELLA BELLEZZA – TEATRO ROMANO

27 settembre – CONEGLIANO (TV) – PIAZZA CIMA

Le date del “NOSTALGIA SUMMER TOUR” accompagneranno Noemi verso l’autunno, quando sarà protagonista del “NOSTALGIA INDOOR TOUR” nei principali teatri italiani, una tournée che culminerà il 20 dicembre con una straordinaria data evento al Palazzo dello Sport di Roma, la sua prima volta su uno dei palchi più importanti della Capitale.

Le date del NOSTALGIA INDOOR TOUR

17 novembre 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

19 novembre 2025 – Torino, Teatro Concordia

21 novembre 2025 – Milano, Teatro Dal Verme

26 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

28 novembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play

1 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick

4 dicembre 2025 – Palermo, Teatro Golden

5 dicembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

9 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

11 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team

15 dicembre 2025 – Bologna, Teatro Duse

20 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

