Nek Filippo Neviani, da marzo 2026 si esibirà live in Italia e in Europa, con NEK HITS – EUROPEAN TOUR.

Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilità di rivivere tutta l’energia di NEK, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. Una serie di spettacoli che celebrano la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati.

Durante il tour, infatti, NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre!

Queste le date del NEK HITS – EUROPEAN TOUR:

ITALIA

04 marzo: Padova – Gran Teatro Geox

07 marzo: Torino – Teatro Colosseo

09 marzo: Cremona – Teatro Ponchielli

13 marzo: Brescia – Teatro Dis_Play

14 marzo: Legnano (Mi) – Teatro Galleria

17 marzo: Napoli – Teatro Augusteo

19 marzo: Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Santa Cecilia

22 marzo: Bari Bitritto – Palatour

27 marzo: Firenze – Teatro Cartiere Carrara

30 marzo: Bologna – Europauditorium

31 marzo: Milano – Teatro Arcimboldi

03 aprile: Parma – Teatro Regio

EUROPA

07 aprile: Paris – Alhambra

09 aprile: Stuttgard – Kkl Hegel-Saal

11 aprile: Zürich – X-Tra

12 aprile: Bern – Bierhübeli

14 aprile: Luxembourg – The Rockhal Club

15 aprile: Bruxelles – La Madeleine

17 aprile: London – Union Chapel

23 aprile: Madrid – Wagon

24 aprile: Barcelona – Sala Apolo La 2

I biglietti sono in vendita su TicketOne e punti vendita abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

