È disponibile in libreria e negli store digitali “Live Aid: Il suono di un’era. Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore” (Tsunami Edizioni), il nuovo libro di GABRIELE MEDEOT, storyteller in ambito musicale e musicista professionista da oltre 30 anni.

Il libro è uscito in occasione del 40° anniversario del Live Aid del 13 luglio 1985, organizzato da Bob Geldof e Midge Ure: oltre 16 ore ininterrotte di musica, 1 palco a Londra e 1 a Philadelphia, 16 satelliti per una trasmissione globale con oltre il 90% per cento delle televisioni di tutto il mondo collegato nel corso dell’evento, oltre 70 artisti per un cast stellare tra Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna, U2 e tanti altri.

«In sintesi, la miglior musica del decennio, eseguita dal vivo, dagli artisti più noti e influenti, tutto virtualmente su uno stesso palco, senza soluzione di continuità, con tutti uniti nel nome di un’unica voce: quella della solidarietà» scrive Gabriele Medeot.

Il volume, con la prefazione di Franco Zanetti, ripercorre l’evento musicale del secolo restituendone tutta la potenza storica, culturale ed emotiva e intrecciando cronaca, aneddoti e analisi per un viaggio appassionato e documentato dentro il cuore pulsante degli anni ’80.

A pochi giorni dall’uscita, il libro è entrato al #1 della classifica Bestseller in “Musica rock” e “Musica pop” di Amazon.

L’autore sta presentando in tutta Italia il libro, intervallando il racconto degli aneddoti all’esecuzione al piano di alcune cover dei brani del Live Aid, insieme a Laura Panetta alla voce.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 29 luglio nel giardino della Biblioteca Comunale di PALMANOVA (via Loredan 1, Udine) alle ore 20.30.

www.tsunamiedizioni.com/libri/le-tormente/live-aid-il-suono-di-unera/

