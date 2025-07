Modà: nuove date de LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR

Dopo il successo delle due date estive di Milano e Cagliari che hanno visto festeggiare gli oltre 20 anni di carriera dei MODA’ (solo a San Siro erano presenti 56 mila spettatori), LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR si arricchisce di nuovi appuntamenti a Padova, Milano e Bari.

Durante questi live nei principali palazzetti italiani il pubblico potrà festeggiare insieme a Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) la lunga storia della band milanese compreso l’ultimo singolo “COME HAI SEMPRE FATTO”, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album dei MODA’ “8 canzoni”(pubblicato in occasione dell’ultimo festival di Sanremo).

I biglietti per queste nuove date saranno disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 21 luglio su Ticketone e dalle ore 11:00 di sabato 26 luglio in tutti gli altri circuiti online e nei punti vendita.

I MODA’, che in carriera hanno ottenuto 1 disco di Diamante , 31 dischi di Platino , 9 dischi d’Oro grazie agli oltre 2 milioni di dischi venduti, sono saliti per la quarta volta sul palco dello Stadio più importante d’Italia, quattro sold out che si sommano ai concerti tutto esaurito nei palazzetti, nei teatri e negli stadi, una storia fatta si di successi ma anche di inciampi e risalite che li hanno legati sempre di più al loro pubblico che non ha mai smesso di ascoltarli e di sostenerli.

Questo il calendario aggiornato degli appuntamenti:

29 ottobre 2025 Padova Kioene Arena (data zero) NUOVA DATA

30 ottobre 2025 Padova Kioene Arena

02 novembre 2025 Milano Unipol Forum

03 novembre 2025 Milano Unipol Forum NUOVA DATA

05 novembre 2025 Roma Palazzo dello Sport

11 novembre 2025 Bologna Unipol Arena

18 novembre 2025 Firenze Mandela Forum

23 novembre 2025 Roma Palazzo dello Sport NUOVA DATA

26 novembre 2025 Bari Palaflorio

27 novembre 2025 Bari Palaflorio NUOVA DATA

02 dicembre 2025 Torino Inalpi Arena

I biglietti sono disponibili su Vivoconcerti.com e su tutti gli altri circuiti online e nei punti vendita abituali.

Radio partner degli eventi sarà RTL 102.5.

