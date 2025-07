Mimmo Locasciulli: prosegue il tour Dove lo sguardo si perde

Prosegue DOVE LO SGUARDO SI PERDE , il tour che celebra i 50 anni di attività artistica del cantautore MIMMO LOCASCIULLI.

Il 25 settembre si terrà il concerto al Teatro Polivalente San Carlo di PADOVA ( https://www.vivaticket.com/it/ticket/dove-lo-sguardo-si-perde/274359 ) ed il 18 dicembre a ROMA nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si terrà una data speciale che chiude il tour ( https://www.auditorium.com/it/event/mimmo-locasciulli/ ). Questo gran finale vedrà sul palco ospiti cantautori e musicisti che hanno attraversato la vita e la carriera dell’artista.

Il tour ha debuttato con grande successo a inizio maggio al Teatro Comunale Verdi di Salerno, proseguendo il 17 maggio a Marsala (Trapani) per un concerto solidale in favore del progetto di istruzione “La Scuola sella Speranza” che supporta la missione dei Padri Comboniani nel Sud del Sudan. Le successive tappe sono state il 24 maggio a Lonate Ceppino (Va), il 22 giugno a Pescara presso l’Arena Porto Turistico e il 12 luglio a Lettomanoppello (Pescara). (calendario in definizione, per info sul tour: Hobomusic@gmail.com).

È online sul canale ufficiale YouTube del cantautore il VIDEOCLIP (https://www.youtube.com/watch?v=U2WswjbHSRY) del brano inedito “L’AMORE DOV’È” (feat. Quartetto Pessoa).

CREDITI VIDEO: Produzione Melunera Srl, Editing Video Max Berio, fotografia Sergio Defeudis. Il Quartetto Pessoa è composto da Marco Quaranta (violino), Rita Gucci (violino), Achille Taddeo (viola), Marco Simonacci (violoncello).

