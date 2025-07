Marco Masini: “Ci vorrebbe ancora il Mare “, il tour per celebrare i 35 anni di carriera.

Il 2025 rappresenta per MARCO MASINI un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza il cantautore incominciando da questo mese di luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”.

Dopo la data zero svoltasi il 4 luglio, nell’Area Verde di Capannori (LU) e il concerto di del 5 luglio, al Palazzo Farnese di Piacenza, seguono le seguenti date:

il 7 luglio al Castello di Udine,

il 18 luglio al Forte di Bard (AO),

il 19 luglio all’ Anfiteatro dell’Anima Cervere (CN),

il 22 luglio in Piazza Quintino Sella a Iglesias (SU),

il 24 luglio all’Arena B. Gigli di Porto Recanati (MC),

il 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (BT),

il 4 agosto all’Antistadio Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi (TE) in occasione del Festival Emozioni in Musica,

il 6 agosto al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta (LU),

l’ 8 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI) nell’ambito del Castiglioncello Festival,

il 16 agosto al Teatro Parco Urbano Finale di Pollina (PA),

il 17 agosto alla Scalinata Della Cattedrale di Noto (SR) in occasione de Le Scale della Musica,

il 20 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR),

il 22 agosto in Piazza Duca Degli Abruzzi a Tagliacozzo (AQ),

il 3 settembre in Piazza dei Cavalieri a Pisa nell’ambito di Pisa Summer Knights,

il 5 settembre al Castello Sforzesco di Vigevano (PV),

il 6 settembre al Teatro Romano di Verona in occasione del Festival Flow,

il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma,

il 19 ottobre al Palazzo dei Congressi di Lugano (Svizzera),

il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano,

il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze,

il 28 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova,

il 29 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona,

il 31 ottobre al Teatro Colosseo di Torino,

il 3 novembre al Teatro Europauditorium di Bologna,

il 7 novembre al Gran Teatro Geox di Padova,

l’8 novembre al Teatro Clerici di Brescia,

il 13 novembre al Teatro di Varese di Varese,

il 20 novembre al Teatro Verdi di Montecatini (PT),

il 25 novembre al Teatro Team di Bari,

il 27 novembre al Teatro Metropolitan di Catania,

il 30 novembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo

il 2 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli.

Annunciata una nuova data: il 22 agosto a TAGLIACOZZO (L’AQUILA) in Piazza Duca Degli Abruzzi.

I biglietti per questa nuova tappa sono disponibili da oggi lunedì 7 luglio, alle ore 15.00, sul circuito i-Ticket

(https://www.i-ticket.it/).

I biglietti per le altre date del tour sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it)

«Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma – afferma Marco Masini – Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni luogo in cui passerò con questo Tour, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente».

