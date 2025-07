Lena Lane: dal 25 luglio disponibile ‘Fino al The End’

È disponibile da venerdì 25 luglio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Lena Lane, Fino al The End prodotto da Athena GlobalTech AG e distribuito da Orchard per l’etichetta E8 Record.

Lena Lane è tornata e con nuove sonorità, nuove sfumature e un’identità rinnovata; è pronta per un nuovo capitolo artistico e di vita. Una nuova versione di sé, per raccontare una storia d’amore idealizzata, nata nei sogni e nei pensieri. L’amore come motore della nostra vita, un sentimento fuori da ogni logica, che non importa che sia corrisposto, ma che si agita dentro di noi, costringendoci con una voglia di vita, rinnovata e potente a provarci Fino al The End.

Il brano, nato da una riflessione personale, con un pop ballabile e radiofonico, arriva dritto al cuore. Lena Lane, si mostra senza timore, ritrovando un nuovo equilibrio artistico e personale:

“Non riuscivo più a scrivere e quando sono tornata in studio mi sono lasciata andare, lasciando che fosse l’istinto a guidarmi. Ho voluto raccontare un amore idealizzato, un sogno, un qualcosa che era reale solo nella mia testa, ma non nella realtà. Dopo un momento complicato che mi ha bloccata emotivamente e artisticamente, ho cercato un silenzio necessario che sentivo di dovere a me stessa, per ripartire con la cura che meritavo. Fino al The End è il mio nuovo inizio e soprattutto il mio ritorno”.

Per la realizzazione del video, Lena si è affidata ai Visionari Lab, consolidando così una collaborazione fortunata con la regia di Diego Buonanno e Silvio Tufanari, la direzione artistica di Emanuel Lo e la partecipazione dell’attore Christian Roberto.

Il videoclip, dallo stile cinematografico, racconta in modo delicato e sensibile la sensazione e il sogno di questo amore idealizzato con immagini dal gusto retrò e dal look anni 80-90, riportandoci a quelle atmosfere soffuse de il Tempo delle Mele, film cult a cui Lena è particolarmente legata.

Immagini, dove ci si sfiora, gli sguardi si incontrano, ma come nei sogni, non ci si tocca veramente, lasciandoci col desiderio di scrivere il nostro finale.

“Fino al The End è il modo per ricordare a me stessa quanto sia importante e necessario credere fino alla fine che si possa realizzare il proprio sogno e che il finale, spetti a noi scriverlo”.

