Lavori per la realizzazione della strada tra Casorate Primo e Bubbiano

Proseguono le attività che coinvolgono la Città metropolitana tese a realizzare la nuova strada che collegherà i Comuni di Casorate Primo (PV) e Bubbiano (MI).

La Provincia di Pavia domani illustrerà ai Comuni coinvolti lo stato di avanzamento progettuale che nei prossimi mesi verrà esaminato nei procedimenti di conferenza dei servizi e di verifica di assoggettabilità all’impatto ambientale.

La nuova infrastruttura, di circa 1 km, garantirà due corsie di 3,50 metri ciascuna e due banchine pavimentate di 1,25 metri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare i collegamenti tra le comunità di Bubbiano, Casorate Primo, Calvignasco e Rosate.

L’infrastruttura nasce da un percorso condiviso avviato nel 2022, con l’obiettivo di ridurre il traffico, migliorare la sicurezza e favorire la riqualificazione ambientale e urbana dell’area. L’intervento, che ha ricevuto l’approvazione congiunta degli Enti, è stimato in 1,95 milioni di euro, con il contributo finanziario di 1,62 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Milano e di 330 mila euro dalla Provincia di Pavia.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana Daniela Caputo: “Sono soddisfatta del lavoro dei nostri uffici e della collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte, stiamo lavorando a pieno regime e nel rispetto dei tempi prefissati per costruire un’importante arteria per la mobilità interprovinciale, risolvendo un “collo di bottiglia” e portare un miglioramento tangibile della qualità della vita per i cittadini delle due province“.

