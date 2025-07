“Vagoni vuoti”, il nuovo EP dei Respiro Acustico

È disponibile in digitale “VAGONI VUOTI”, il nuovo EP dei RESPIRO ACUSTICO, un duo composto da Pietro Baffa (autore e voce) e Renato Caruso (chitarrista, compositore e divulgatore), formatosi nel 2009 con all’attivo due album: Pieno di colori (2012), Come una luce (2015).

Dopo 10 anni, il nuovo disco in versione acustica e con una sperimentazione musicale originale che delinea il loro tratto distintivo: un mix sempre in evoluzione di pop, acustico e rock che confluisce in un sound indie-pop davvero unico.

“VAGONI VUOTI” è un EP di cinque brani, tutti con caratteristiche molto personali, che esplorano l’universo interiore dei protagonisti attraverso sonorità che mescolano influenze degli anni d’oro del passato con un tocco moderno che rimanda a diverse sfumature del pop e del sound acustico per eccellenza.

Ogni brano rappresenta una storia personale e intima, affrontando temi come la diversità, le opportunità, la crescita, l’amore, la nostalgia e le occasioni mancate. Il progetto utilizza un linguaggio musicale semplice e profondo, in cui la musica diventa sia una valvola di sfogo che uno strumento per riflettere. La musica ha la sua caratteristica acustica che contraddistingue il progetto.

I testi hanno un linguaggio che lascia spazio all’interpretazione, con un tocco che ricorda i cantautori del passato, quelli che hanno lasciato il segno (De Andre’, Battisti, Battiato) ma il tema centrale resta comunque quello dell’amore per la vita.

Questa la tracklist di “VAGONI VUOTI”: “Distante da me”, “Viva così”, “Ma che vita”, “Non voglio esser spento” e “In cima al mondo”.

«Questo EP è un progetto che racchiude una storia che riflette il nostro modo di essere: amare la vita per quella che è, cercare di renderla straordinaria ogni giorno. Amare la musica come un antidoto per un malessere che invade il nostro ego. Non spegnersi di fronte al soffio del vento che lascia un treno con i suoi vagoni vuoti. – dichiara Pietro Baffa – Abbiamo scelto di chiamarci RESPIRO ACUSTICO come metafora della vita. Respiro acustico, o “rumore respiratorio”, si riferisce ai suoni prodotti durante il respiro, causati dal flusso d’aria che passa attraverso le vie respiratorie, potenzialmente ostruite o ristrette. Questi suoni possono variare da lievi sibili a suoni più forti e gorgoglianti, e la loro presenza può indicare diverse condizioni respiratorie. La musica può variare nel tempo ma rimane emotivamente unica e forte».

https://meiweb.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia