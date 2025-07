Il Generale Luciano Garofano, in tour teatrale con: “Delitti Imperfetti”

Il Generale Luciano Garofano, storico comandante del RIS di Parma, biologo forense e volto noto al grande pubblico, porta in scena in teatro “Delitti Imperfetti – Misteri Luminol e Dna nei più grandi crimini italiani”: parlerà dei crimini più efferati, risolti, cold case o riaperti di recente, immergendosi nella ‘scena del crimine’, svelandone segreti e strategie e spiegando come la scienza sia al servizio della giustizia, in una coinvolgente chiave scientifica attraverso suspence, misteri, sentenze e Dna, che renderanno l’esperienza del pubblico unica e indimenticabile.

Prodotto da Mea Concerti e Menti Associate, “Delitti Imperfetti” partirà il 6 novembre dal Teatro Olimpico e attraverserà tutta Italia (clicca qui per info biglietti), ecco il calendario (in aggiornamento):

6 novembre ROMA – Teatro Olimpico

15 novembre ASSISI – Teatro Lyrick

1° dicembre TRAPANI – Teatro Ariston

2 dicembre PALERMO– Teatro Golden

3 dicembre CATANIA – Teatro ABC

18 gennaio GROSSETO – Teatro Moderno

25 febbraio TRENTO – Auditorium Santa Chiara

Il Generale Luciano Garofano unirà scienza, investigazione e teatro e guiderà il pubblico dentro i più intricati e famosi casi di cronaca italiana, attualmente sotto i riflettori dei media.

Sulla scena del crimine, tra luminol, DNA e impronte digitali, lo spettatore vivrà in prima persona le dinamiche delle indagini, svelando come la scienza forense sia oggi uno strumento chiave al servizio della giustizia.

Misteri e verità processuali si fondono in uno spettacolo divulgativo ma teatrale, emozionante e ricco di colpi di scena, capace di parlare a tutti: appassionati di true crime, curiosi della scienza e amanti della giustizia.

