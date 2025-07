Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify

Damiano David raggiunge un nuovo importante traguardo: è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, e il suo nuovo album domina la classifica con 8 brani presenti nella Top 30 Globale della piattaforma.

“The First Time”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica, è entrato nelle charts di 19 Paesi e si conferma virale anche su TikTok, con oltre 800 milioni di views globali.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA e che ha già registrato il SOLD OUT di tutte le date europee.

Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano (SOLD OUT), per poi proseguire con due date al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 ottobre (SOLD OUT) e il 12 ottobre (SOLD OUT).

SOLD OUT anche la data australiana di Melbourne.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

