Gaetano Curreri e gli Stadio saranno ospiti de “La Partita del Cuore 2025”

Questa sera 15 luglio, allo Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia dell’Aquila GAETANO CURRERI e GLI STADIO saranno ospiti de “LA PARTITA DEL CUORE 2025” in diretta su Rai1

Durante l’evento, Gaetano Curreri interpreterà alcuni dei brani che portano la sua firma autoriale, tra cui “Acqua e sapone”, “Allo Stadio”, scritto con Vasco Rossi, e “Grande figlio di puttana”, scritto insieme a Lucio Dalla e colonna sonora del celebre film “Borotalco”, diretto da Carlo Verdone.

In occasione di questa esecuzione, sarà reso anche un omaggio speciale a Eleonora Giorgi, indimenticabile protagonista della pellicola accanto a Verdone, in una delle storie più iconiche del cinema italiano degli anni ’80.

«Il bello di questo mestiere è anche poter essere utili agli altri. Partecipare a questa serata significa mettere la propria voce e la propria storia al servizio di chi attraversa momenti fragili, spesso invisibili, insieme a chi li accompagna ogni giorno. Anch’io ho vissuto salite e discese, e so quanto sia importante non sentirsi soli – afferma Gaetano Curreri – Sono ancora qui, su un palco, più forte di prima, per dire che vale sempre la pena provarci, sperare, resistere. Anche solo per un giorno in più, per un passo avanti. Ce la possiamo fare. E quando non si riesce, resta sempre la dignità e il coraggio di averci provato. Il 14 luglio avrò il privilegio di incontrare queste persone, in occasione di una visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma e di immergermi in un bagno di emozioni vere, forti, sincere. Un’umanità che lascia il segno. Perché certe esperienze non si raccontano, si vivono. E ti cambiano.»

La Partita del Cuore 2025 sostiene il “Progetto Accoglienza” della Fondazione Bambino Gesù, in collaborazione con Caritas Italiana, per offrire supporto concreto alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

È un evento che unisce sport, musica e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi e dare voce a chi ogni giorno affronta sfide silenziose con forza e dignità. Da oggi, giovedì 10 luglio, è attivo il numero solidale 45585. Biglietti disponibili su https://www.vivaticket.com/it/ticket/partita-del-cuore-2025-la-rivincita/269016.

Il prossimo 25 luglio Gaetano Curreri sarà in concerto in Piazza Martiri della Libertà a Teramo con “IO SONO LE MIE CANZONI”, il concerto-evento che celebra i più grandi successi firmati dal cantautore con Roberto Drovandi e Andrea Fornili degli Stadio. Uno spettacolo intenso, carico di emozione, verità e musica che ha attraversato intere generazioni.

https://www.facebook.com/GaetanoCurreriOfficial/ – https://www.instagram.com/gaetanocurreri_official/reel/DKU3gk6s1-u/ – https://www.tiktok.com/@gaetanocurreri?_t=ZN-8wvf5eR2j02&_r=1 –

https://www.facebook.com/stadioofficial/?locale=it_IT –

https://www.instagram.com/stadio.official/ –

https://www.tiktok.com/@stadio_official?_t=ZN-8wvfoimbMtK&_r=1

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia