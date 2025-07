Alberobello: con Folk Festival si celebra la tradizione

Torna l’appuntamento più atteso dell’estate alberobellese: il Folk Festival Internazionale, giunto alla sua 41ª edizione. Un evento che da oltre quattro decenni accende i riflettori sulla cultura popolare, promuovendo lo scambio tra i popoli attraverso musica, danze tradizionali e costumi tipici.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è la “Tradizione”, un richiamo forte alle radici culturali che uniscono le comunità del mondo, nel segno dell’autenticità e della condivisione. Protagonista del festival è, come sempre, il Gruppo Folklorico “Città dei Trulli” di Alberobello, promotore dell’iniziativa sin dal 1984 e instancabile ambasciatore della cultura locale in tutt’Italia e all’estero.

«Il Folk Festival rappresenta uno dei momenti più autentici dell’estate alberobellese – dichiara l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli –. È un’occasione per riscoprire le nostre radici, ma anche per aprirci al mondo. Attraverso la musica popolare celebriamo la ricchezza della diversità culturale, promuovendo valori di dialogo, rispetto e fratellanza tra i popoli.»

Il festival si aprirà giovedì 31 luglio alle ore 21.30 nei pressi del Polivalente in contrada Popoleto con l’Anteprima Festival a Coreggia, frazione di Alberobello, dove si respirerà già l’energia delle serate principali. Al dare il via all’iniziativa ci saranno il Vicesindaco Saverio Sgobba, oltre che assessore con delega a Coreggia, e Nino Agostino, Presidente dell’Associazione Gruppo Folklorico “Città dei Trulli”.

Il programma prosegue sabato 2 agosto alle ore 17.00, con un momento simbolico di grande valore: nella sala della Chiesa di Sant’Antonio, si terrà il gemellaggio con il Gruppo Folklorico di Monte Sant’Angelo, a testimonianza della fratellanza culturale tra le comunità pugliesi.

La serata del 2 agosto culminerà alle 21.30 in Piazzale Miraglia con lo spettacolo folklorico che vedrà protagonisti i gruppi “Città dei Trulli” e “La Pacchianella”, storica formazione proveniente da Monte Sant’Angelo. A voler sancire l’unione tra le due città Patrimionio dell’Umanità.

Il gran finale è atteso per domenica 3 agosto alle ore 21.30, sempre in Piazzale Miraglia, con la Serata Internazionale: un’esplosione di suoni, colori e danze con la partecipazione di gruppi provenienti da Italia, Georgia, Martinica e Messico.

Il Folk Festival di Alberobello, inserito nel palinsesto “We Are in Trulli” 2025, è patrocinato dal Comune di Alberobello, con il sostegno di associazioni e volontari che rendono possibile ogni anno questo grande incontro tra culture.

Un’occasione imperdibile per vivere Alberobello sotto una luce diversa, nel segno dell’accoglienza, della buona musica e delle tradizioni che uniscono i popoli.

«Quarantuno edizioni sono il frutto di una passione che si tramanda di generazione in generazione – afferma Nino Agostino, Presidente del Gruppo Folklorico “Città dei Trulli” –. Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno per far dialogare le tradizioni del mondo con quelle della nostra terra, in un abbraccio simbolico che parte dai trulli e arriva lontano, nel cuore della gente.»

