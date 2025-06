Teste inedite, dal 26 all’11 luglio. La VIII Edizione 

Debutta giovedì 26 giugno 2025 e prosegue per tre appuntamenti (26>27 giugno, 3>4 luglio, 10>11 luglio) l’VIII Edizione di TESTE INEDITE, rassegna teatrale realizzata dalla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e il Teatro dell’Elfo per la messa in scena.

Anche quest’anno vanno in scena al Teatro Elfo Puccini 6 spettacoli originali, 4 repliche per ciascuno spettacolo, ogni giovedì e venerdì fino all’11 luglio.

TESTE INEDITE “è una rassegna che incarna il percorso di autonomia artistica che i giovani allievi e allieve della Scuola Paolo Grassi costruiscono nel corso del loro triennio – racconta il direttore della Scuola Marco Plini – un progetto che mette in luce il grande potenziale di una creatività collettiva, capace di mantenere il rispetto dei ruoli delle competenze teatrali pur alimentando un dialogo continuo tra visioni e sensibilità”.

