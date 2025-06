Tre progetti vincitori “Cento linguaggi per l’educazione”

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’impresa sociale Stripes e l’Associazione Salvatore Guida hanno portato a termine anche la III edizione del premio “Cento linguaggi per l’educazione” che mira a promuovere la produzione culturale, la fruizione e la divulgazione del tema dell’educazione attraverso la ricerca di nuovi linguaggi artistici, rivolgendosi a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

A raggiungere il gradino più alto del podio, è stato il progetto “Una parola in 60 secondi” con la seguente motivazione da parte della giuria: “un format semplice, efficace e replicabile, capace di trasformare ogni parola in un piccolo evento narrativo grazie a una costruzione chiara e una resa creativa brillante, movimentata anche da numerosi elementi grafici”. L’idea è stata sviluppata e realizzata da Irene Zappelli e Francesca Stola, frequentanti il Corso di Laurea in Comunicazione, Marketing e Digital Media alla LUMSA di Roma e originarie rispettivamente di Firenze e di Taranto.

La posizione intermedia del podio è stata ricoperta dall’artista, content creator ed educatrice museale ventisettenne di Reggio Calabria, Mariachiara Falcomatà per il progetto “Dove i confini si sfiorano” premiato dalla giuria per la capacità di “ribaltare la prospettiva sul limite, riuscendo a far vedere l’opportunità che si cela in ogni soglia attraverso un’escalation di domande che invitano chi guarda ad una partecipazione attiva”.

Infine, si sono classificati al terzo posto tre studenti del Corso di Laurea magistrale in Psicologia del benessere, empowerment riabilitazione e tecnologie positive presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il progetto “Una poesia per sé”. Provenienti dalla provincia di Milano e di età compresa tra i 22 e i 23 anni, Matilde Frida Ribotta, Filippo Botturi e Tommaso Zanaboni hanno ottenuto il terzo posto per le seguenti motivazioni: “La poesia può sembrare uno “sguardo lento” sulle cose, ma accelera una consapevolezza sul mondo e su di sé. Il tono recitativo, la qualità testuale e l’impatto emotivo su un tema così controcorrente, riescono a comunicare quell’accento poetico che la rivista Pedagogika ha sempre coltivato nel proprio lavoro di narrazione”.

La premiazione ha avuto luogo lo scorso 21 giugno presso il Teatro “La Bolla” di Bollate, un luogo che accoglie ogni giorno la comunità (0-99 anni), nato dalla rigenerazione di uno spazio pubblico e delle competenze delle persone che lo abitano.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia