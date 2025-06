“Premio Pierangelo Bertoli”: i nomi dei 26 prefinalisti

La Commissione Artistica del Premio Pierangelo Bertoli rende noto i nominativi dei 26 Artisti che si sono qualificati per la Prefinale del Premio, edizione 2025.

La serata si terrà Martedì 22 Luglio alle ore 21:00, in Piazza Sant’Agostino a Modena, nell’ambito della rassegna “Estate Modenese”.

I Prefinalisti, scelti tra centinaia di candidature pervenute, sono (in ordine alfabetico):

Marco Arati, da Reggio Emilia, con il brano “Buio”

Caino, da Roma, con il brano “Grande albero”

Beatrice Campisi, da Siracusa, con il brano “Anuska”

Carlot, da Brescia, con il brano “Non vengo da Marte”

Caterina, da Roma, con il brano “Boom Boom”

Gianluca Chiaradia, da Treviso, con il brano “Vampiro”

Dedo, da Ancona, con il brano “Babilonia”

Luca Di Martino, da Palermo, con il brano “U me riparu”

Rita Esse, da Alessandria, con il brano “Merce rara”

Matteo Faustini, da Brescia, con il brano “Anima gemella”

Franz, da Monza, con il brano “A tutti voi”

Melty Groove, da Torino, con il brano “Atomi”

Tommaso Imperiali, da Como, con il brano “Inni generazionali”

Cesare Isernia (Cè), da Napoli, con il brano “Gaza”

Lena, da Modena, con il brano “Sottovoce”

Giuseppe Libè, da Piacenza, con il brano “Spettacolare”

Maladie Des If, da Roma, con il brano “Hikikomori”

Fabio Messieri, da Bologna, con il brano “Il treno”

Alessandro Michisanti, da Roma, con il brano “Pesce rosso”

Nasca, da Siena, con il brano “Renè”

Nero, da Modena, con il brano “L’America”

Antonia Perleonardi, da Terni, con il brano “Un bignè nel mio caffè”

Mariafrancesca Pompella, da Caserta, con il brano “Lo sai”

Matteo Trapanese, da Napoli, con il brano “Canzone in una stanza”

Truppo, da Modena, con il brano “Oigres”

Filippo Viel, da Belluno, con il brano “Anche gli uomini piangono”

Soltanto 8 Artisti su 26 si qualificheranno per la Finale del Premio Pierangelo Bertoli, che si terrà al Teatro Carani di Sassuolo (Modena), presumibilmente tra il 7 e il 9 Novembre 2025.

La Direzione Artistica del Premio è affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

Ospiti della Prefinale del 22 Luglio: Alberto Bertoli e Mmara, il Vincitore della scorsa edizione. La serata sarà condotta da Andrea Barbi.

www.premiopierangelobertoli.it – www.bertolifansclub.org

