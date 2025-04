“Y2K25: The Music That Made The Millennium”, la compilation

Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, dà il via a un anno di celebrazioni in stile Y2K con la compilation “Y2K25: THE MUSIC THAT MADE THE MILLENNIUM”, per festeggiare i primi 25 anni del XXI secolo.

L’album sarà disponibile in Italia in formato CD ed LP nero dal 20 giugno.

È attivo il pre-order. (https://bio.to/Y2K25Album)

Raccogliendo in un unico cofanetto le hit più popolari dei primi anni 2000, tra cui “Genie in a Bottle” di Christina Aguilera, “I Want It That Way” dei Backstreet Boys, “Oops!… I Did It Again” di Britney Spears, e molti altri, Sony Music vuole celebrare i brani e gli artisti top-chart del suo catalogo che più hanno segnato la cultura pop Y2K, quella degli anni del Millennium Bug.

Il 2000 è stato un anno da record per Sony Music: i suoi artisti hanno passato oltre 35 settimane al numero 1 della Hot 100, più di 20 settimane con album al numero 1 della Billboard Top 200, e 5 dei 10 album più venduti dell’anno portavano la loro firma.

Tra pop, hip-hop, rock e altri generi, questa raccolta trasversale offre ai fan l’occasione di rivivere e celebrare la musica che ancora oggi continua a influenzare la cultura pop.

Per restare aggiornati su tutte le novità di Y2K25 e Legacy Recordings, i fan possono iscriversi alla newsletter Popstruck QUI.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia