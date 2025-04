Teatro Del Silenzio: annunciati Placido Domingo e Clara

In occasione dei primi vent’anni del Teatro del Silenzio organizzato da City Sound & Events, il 22, 24 e 26 luglio a Lajatico (Pisa) si terranno tre serate imperdibili. Nella prima e nell’ultima serata il M° Andrea Bocelli (cofondatore e presidente onorario del Teatro del Silenzio), festeggerà il ventennale affiancato da ospiti internazionali; mentre il 24 luglio, in una novità assoluta, sarà protagonista della serata Matteo Bocelli con altri ospiti in via di annuncio. Oggi sono stati annunciati i primi due ospiti che accompagneranno Andrea Bocelli durante le serate d’apertura e di chiusura: il Maestro Plácido Domingo il 22 luglio e Clara il 22 e il 26 luglio.

Clara, giovane artista pop e autrice sensibile, capace di fondere scrittura e interpretazione con una voce vibrante e interpretazioni innovative, e Plácido Domingo, tenore d’opera di fama internazionale, rinomato per la sua tecnica vocale impeccabile e il carisma scenico che da anni incanta il pubblico mondiale.

Per chiunque ami la musica, il teatro toscano open-air intitolato al silenzio è ormai un sito iconico: un luogo dove, puntualmente, soffia il vento della storia. Sulla spettacolare ribalta dell’arena di Lajatico si sono esibiti i grandi della musica (classica e pop), ma anche del cinema e della danza.

Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione dedicata al trentennale della carriera del Maestro Andrea Bocelli, il 2025 festeggerà la ventesima edizione della manifestazione estiva. Un traguardo importante dove il Teatro del Silenzio ospiterà una maratona musicale di tre serate, offrendo così un triplice, attesissimo appuntamento che amplierà il formato tradizionale.

«La recente avventura del Teatro del Silenzio per i miei trent’anni di carriera» – ha sottolineato il Maestro Andrea Bocelli – «è stata un’esperienza memorabile che ha confermato l’unicità del luogo: un pubblico meraviglioso, un parterre artistico in grado di testimoniare realtà creative tra le più acclamate al mondo! Tutto si è svolto all’insegna di una serenità, di una ispirata, euforica leggerezza. La bellezza di Lajatico fa sempre la sua parte, naturalmente: ha contribuito a creare un ambiente confortevole per gli ospiti. Ma continua a stupirmi la partecipazione emotiva, profonda e sincera, che ho percepito ovunque, dai cantanti agli attori, per non parlare della platea. Tutti, senza eccezioni, felici di esserci… È difficile analizzare razionalmente le motivazioni: in un certo senso l’intera mia carriera ha dell’inspiegabile, in ciascuno di questi trent’anni e fino a questo incredibile concerto di mezza estate. Ma un nuovo “cast dei sogni” lo stiamo già apprestando per il 2025, affinché sia degnamente celebrata la ventesima edizione di tale formidabile scommessa che, da ben due decenni, viene puntualmente vinta, risolvendosi in un momento di grazia collettivo, in una superlativa occasione di festa per tutti: una celebrazione dell’arte tutta e della vita tout court».

Giovedì 24 luglio, per la prima volta, sarà organizzata un’ulteriore serata musicale, totalmente differente ma altrettanto colma di musica e di sorprese: la ribalta sarà tutta per Matteo Bocelli, il giovane e già amatissimo cantante che è ormai una star di prima grandezza, applaudito in Europa e oltreoceano.

Avendo ereditato dal padre una potente musicalità e quel timbro vocale di velluto, impagabile specificità della famiglia Bocelli, Matteo ha in seguito raggiunto, in pochi anni, una propria consolidata maturità artistica e uno stile personale, brioso e seducente.

La XX edizione si configura quindi come una straordinaria maratona musicale, che certamente resterà nel cuore del pubblico. Per festeggiare l’anniversario a cifra tonda della visionaria scommessa artistica e organizzativa del Teatro del Silenzio (un’idea concepita all’inizio del nuovo millennio dall’architetto e direttore artistico Alberto Bartalini), City Sound & Events segnala la possibilità eccezionale di acquistare i biglietti per entrambi i concerti a un prezzo speciale per le due serate.

I biglietti della seconda e della terza serata sono ancora disponibili online sul sito Vivaticket. City Sound & Events raccomanda di acquistare i biglietti presso le prevendite autorizzate, che vi ricordiamo sono: Vivaticket, City Sound e l’InfoLajatico. Acquistando i biglietti al di fuori dei suddetti canali, si rischia di incorrere in prezzi maggiorati, biglietti falsi o non validi, per i quali City Sound srl non si ritiene responsabile.

