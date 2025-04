Rho “Piano Square” call per i pianisti di ogni età

Dopo la fortunata edizione del 2024, torna Piano Square, iniziativa rivolta ai pianisti che vivono, studiano o lavorano a Rho. La nuova call organizzata dal Comune di Rho, con l’assessorato alla Cultura e l’Ufficio Cultura, riguarda il concerto che si terrà sabato 24 maggio 2025 dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza San Vittore: i pianisti di ogni età che vogliono esibirsi potranno candidarsi per eseguire uno o più brani dal vivo in quella data.

Per partecipare non ci sono né limiti di età né di preparazione: sono ammessi principianti, amatori e pianisti dalle capacità più avanzate, basta mettersi in gioco e far sentire come si sa suonare.

Per candidarsi occorre inviare entro mercoledì 30 aprile 2025 la propria candidatura all’attenzione del direttore artistico Martino Tosi, al seguente indirizzo mail: martino.tosi@gmail.com.

La mail deve contenere

1) Curriculum vitae: oltre ai dati generali (nome, età, residenza), informazioni riguardo percorso di studi, lavoro e formazione musicale (Hai studiato in una scuola di musica? Con che Maestro? Sei autodidatta? Studi in conservatorio? Sei un professionista). Il testo non deve superare i 1.500 caratteri spazi inclusi.

2) Video: occorre inviare la videoregistrazione di un brano o di più brani che si vogliono proporre. Il video non deve essere più breve di un minuto e durare al massimo 5 minuti. È possibile eseguire anche solo una parte del brano. Non si deve puntare alla esecuzione perfetta: deve soltanto essere rappresentativa del brano e delle capacità esecutive.

3) Una foto, meglio al pianoforte ma va bene anche di altro di tipo, in buona qualità.

4) Proposta di brani: sono accettati tutti i tipi di genere musicali (classica, moderna, pop, jazz…), in solo, a 4 o più mani, purché i brani siano eseguiti interamente ed esclusivamente per pianoforte. Non sono ammessi altri strumenti o voce. Ciascuna proposta non deve superare come durata i dieci minuti.

La call per “Piano Square 2025” si propone di includere il maggior numero di pianisti possibili, purché la candidatura sia completa e ben definita. In caso di un grande numero di adesioni, verrà chiesto ai partecipanti di limitare il numero e la durata dei brani. La partecipazione sarà a titolo volontario e gratuito.

La direzione, ricevute le candidature, presenterà il programma selezionato e contatterà i singoli pianisti per fornire loro tutti i dettagli organizzativi.

Tutte le indicazioni della call relative a foto, video, proposta di brani si trovano su www.comune.rho.mi.it. In allegato il testo completo della Call.

