Supereroi danno uova di Pasqua in pediatria del Policlinico

Supereroi consegnano uova di Pasqua alla pediatria del Policlinico

Uova di cioccolato consegnate direttamente da uno Spiderman calato dalla facciata della Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano: è stata la sorpresa della Fondazione De Marchi ETS per i bambini costretti a passare la Pasqua in ospedale.

Cinque supereroi “volanti”, imbragati con delle corde, si sono calati dal tetto dell’ospedale per recapitare 100 uova di Pasqua donate dalla Fondazione De Marchi direttamente nelle mani dei piccoli pazienti affacciati alle loro stanze di degenza.

L’iniziativa, momento di gioia e spensieratezza per i piccoli malati, per le loro famiglie, ma anche per il personale medico e sanitario impegnato tutti i giorni nei reparti pediatrici, è stato possibile grazie alla generosità di Archingegno, impresa specializzata in edilizia in corda, che ha permesso a cinque professionisti travestiti di raggiungere le finestre dei bimbi.

«I sorrisi e la gioia dei bambini, in un momento difficile e complesso come quello del ricovero, sono, da quasi quarant’anni, la missione di Fondazione De Marchi – spiega Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi ETS – Ogni giorno cerchiamo di migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti della clinica pediatrica e proprio per loro stiamo contribuendo a realizzare l’ospedale pediatrico “più bello del mondo” all’interno degli spazi del Nuovo Policlinico».

Gli ambienti destinati all’area pediatrica del Nuovo Policlinico avranno un’estensione di oltre 12mila metri quadrati distribuiti su tre piani e la consegna dei lavori, relativa all’umanizzazione degli spazi, è prevista per la fine del 2025. Il progetto vincitore del bando, indetto e finanziato da Fondazione De Marchi, è “La città dei bambini” firmato da Novembre Studio.

Tutte le iniziative, portate avanti dalla fondazione, rientrano nel progetto UN OSPEDALE MICA MALE finalizzato a contenere il dolore e a ridurre lo stress dei bambini ricoverati in ospedale, alleviando il senso di isolamento e facilitando il ritorno alla vita quotidiana al termine delle cure.

La Fondazione De Marchi, attraverso i suoi progetti, ogni anno sostiene quasi 90.000 bambini realizzando, oltre ad interventi di umanizzazione e fornitura di macchinari diagnostici e terapeutici, 150 ore di pet therapy, 1.400 ore di arte terapia e di 550 ore di assistenza psicologica.

